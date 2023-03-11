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İktidarın oy deposu olan yerde AKP'li seçmen AKP'yi savunduğuna pişman oldu

Bağcılar'daki sokak röportajında konuşan bir adam, yanındaki yaşlı kadına, "Sen kocanı nasıl seviyorsan ben de Erdoğan'ı öyle seviyorum." dedi. Yaşlı kadın adama öyle bir yanıt verdi ki gençler etrafına toplanıp alkış tuttu.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 10:44
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Bağcılar'da AKP'li seçmen AKP'yi savunduğuna pişman oldu

İktidarın oy deposu olan yerde AKP'li seçmen AKP'yi savunduğuna pişman oldu
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Bir sokak röportajında "Aklınızda oy verebileceğiniz biri var mı?" sorusuna yanıt arandı. İlginç anların kayda geçtiği röportajda bir adam, yanındaki kadına, "Sen kocanı nasıl seviyorsan ben de Erdoğan'ı öyle seviyorum." dedi.

Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen bir adama, o sırada yoldan geçen bir yaşlı kadın, "Tayyip Erdoğan ne yaptı? 20 senedir başımızda..." diye tepki gösterdi.

Bunun üzerine AKP'li adamdan yaşlı kadına ilginç bir yanıt geldi. 

Yaşlı kadına "Sen kocanı seviyor musun?" diyen adam, "Sen kocanı nasıl seviyorsan ben de Erdoğan'ı öyle seviyorum. Her şeyini seviyorum." dedi.

Bunun üzerine yaşlı kadın şöyle yanıt verdi:

"Ne yaptı Erdoğan? Bütün Suriyeliler topladı. Ne yaptılar? Her şeyi satıp özelleştirdiler. Hiç bir fabrika kurdu mu? gördün mü? Kim yediyse hakkımı helal etmiyorum. Haram olsun.

Tayyip Erdoğan'ın kabahati değil ki oy verenlerin kabahati. 20 yıldır başta adam ne yapmış ki adam? Bir de başkasını dene. Bir dönem ver ya bir dönem. Şu gençlarin geleceği bitti ya. Gençlerimizin geleceği bitti. Ben geldim gidiyorum. Ne olursa olsun. Bir insan vicdanıyla konuşur. Kimse benim babamın oğlu değil. Ama ben vatanımı düşünüyorum. Çocukların geleceğini düşünüyorum."

Yaşlı kadının sözleri çevredeki gençler tarafından alkışlarla karşılandı.

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