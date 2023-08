Bağcılar'da halı saha maçı kanlı bitti

Bağcılar’da halı saha maçı sonrası çıkan sözlü tartışmada bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu, Mücahit C. başından, Batuhan Y. B. İse baldırına isabet kurşunlarla yaralandı. Olay anında şoke olan Ahmet H. Y. İsimli şahısın ise dili tutuldu. Silahlı kavga sonrası saldırganlar kayıplara karışırken soyunma koridorundaki silahlı kavga anbean güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi 1245 Sokak üzerinde bulunan halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle halı saha maçı yapan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Maçın bitmesiyle birlikte soyunma odalarına taşan tartışmada karşı gruptan bir bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu, Mücahit C. başına, Batuhan Y. B. İsimli şahıs ise baldırına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anında soyunma odasında bulunan Ahmet H. Y. İsimli şahıs ise olay nedeniyle şoka girdi ve dili tutuldu. ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Polis ekipleri halı saha çevresinde geniş güvelik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başına isabet eden kurşunla yaralanan Mücahit C. Yoğun bakıma alındığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenilirken baldırına isabet kurşun isabet eden Batuhan Y. B.’nin ise durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay anında şoka giren Ahmet H. Y. İsimli şahısın ise dilinin tutulduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, halı saha ve soyunma odasında incelemelerde bulunurken olay sonrası kaçan saldırganları polis ekiplerinin kameralardan tespit ettiği ve ara çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Tartışma anları anbean güvenlik kamerasında

Görüntülerde, soyunma odalarının olduğu koridorda bir grubun soyunma odasının kapısında tartışma yaşadığı ve bir kişinin silahla soyunma odasının içine ateş açtığı görülüyor.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.