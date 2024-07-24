Bağcılar'da tartıştığı cami imamını okla vurdu! Şoke eden olay

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bağcılar'da tartıştığı cami imamını okla vurdu! Şoke eden olay

Bağcılar'da bir şahıs, tartıştığı cami imamını okla vurarak omzundan yaraladı. İmam hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Bağcılar Necattin Camii'nde şoke eden bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, camide imamla tartışan bir kişi, kısa süre sonra elinde okla geri gelerek imamı vurdu. Okla vuran şahıs, çevredekiler tarafından yaka paça etkisiz hale getirildi.

Vatandaşlar, omzundan okla yaralanan imama müdahale etmeye çalışırken, sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı imamı omzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İMAMIN DURUMU İYİ

İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, zanlı ise olay yerindeki esnaf tarafından yakalanarak bir depoya kapatıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis ekiplerinin, saldırgan şahsı gözaltına aldığı öğrenildi.

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