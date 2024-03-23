Mansur Yavaş Ankara anketi hakkında konuştu: Bu benim için rekordur

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mansur Yavaş, Sözcü TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘KEŞKE BEN DE OY VERSEYDİM’ DEDİRTECEĞİM

31 Mart yerel seçimlerinde yüksek oranda oy beklediğini belirten Yavaş, şunları söyledi:

Pandemi dönemi bizim için çok büyük bir sınav oldu. Pandemi döneminde insanlar gerçekten zor durumdaydı. Her işi bıraktık, hangi meslek grubunda kim darda kalmış bir şekilde hepsine ulaştık. Büyük bir dayanışma örneği sergiledik Ankara'da.

Ağzımdan tek bir tweet veya açıklama çıkmadı oy vermeyenlerle ilgili veya başka partililerle ilgili. Zaman zaman bazı siyasi parti genel başkanları benimle ilgili tweet de atsalar, onlar da usulünce hasım olmadan uygun dille cevaplar vermek suretiyle, siyasete girmeden, herkesi kucaklayarak çalıştık.

Geçen seçim oy vermeyen bakıyor oy veriyor. Hatta şöyle bir şey söylemiştim mitinglerde. 'Bana oy vermeyeni pişman edeceğim' diyordum. 'Keşke ben de oy verseydim dedirteceğim' diye devam ediyordum. Bunun da böyle olduğu seçimde göreceğiz inşallah.

“MANSUR YAVAŞ BELEDİYECİLİĞİ KAVRAMI OTURTMAK”

Yüksek oran bekliyorum. Zaten televizyonlarda Ankara'yı konuşmuyor kimse farkındaysanız. Daha önce Ankara seçimlerinde alınanın üstünde bir derece benim için rekordur. Oylarımızın artmış olması, yüzde 51'in üzerine ne kadar çıkarsa onu söylemek istiyorum.

Amacım şu. Ankara'da konuşuluyor ama Türkiye'de de konuşuluyor. Mansur Yavaş belediyeciliği kavramını oturtmak.

"ZİRVEDE BIRAKMAK İSTİYORUM"

Güzel bir isim bırakıp bırakmak istiyorum. Hem de zirvede bırakmak istiyorum. Önceden bir daha aday olmayacağım net bir şekilde söylemenin artık istisnası yok.