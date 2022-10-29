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Kadıköy'de laf atma kavgası. Benim amcam AKP milletvekili, sizi bitiririm

Yanında bulunan kadınlara laf atıldığını iddia eden grup laf atan grupla tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce olaya polis ve bekçiler müdahale etti.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 17:38
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Bağdat Caddesi'ndeki mekanda laf atma kavgası. Tartışma sokağa taştı. Benim amcam AKP milletvekili sizi bitiririm

Kadıköy'de laf atma kavgası. Benim amcam AKP milletvekili, sizi bitiririm
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Tele 1'in haberine göre İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Bağdat Caddesi’nin barlar sokağında bulunan bir eğlence mekanında akşam saatlerinde kavga çıktı.  Sakinleşmeyen kalabalık tarafları engellemek için destek ekip çağırıldı.

“AMCAM AKP MİLLETVEKİLİ”

Görgü tanıklarının söylediklerine göre, kavga esnasında bir adam, tartıştığı 2 kadına “Benim amcam AKP milletvekili sizi mahvederim, bitiririm sizi” dedi. Dakikalarca süren kavga korumalar, bekçiler ve polislerin çabasıyla son buldu.

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Misafir
29.10.2022 17:56
Senin amcan milletvekili onu anladık da, ya sen  
 
Osman
29.10.2022 17:43
Onun dayısi da TSK subaymış.Yani ordu gelsin diye çırpınıp çırpınıp duruyorsunuz.Devam edin bakalım.  
 
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