Kadıköy'de laf atma kavgası. Benim amcam AKP milletvekili, sizi bitiririm

Tele 1'in haberine göre İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Bağdat Caddesi’nin barlar sokağında bulunan bir eğlence mekanında akşam saatlerinde kavga çıktı. Sakinleşmeyen kalabalık tarafları engellemek için destek ekip çağırıldı.

“AMCAM AKP MİLLETVEKİLİ”

Görgü tanıklarının söylediklerine göre, kavga esnasında bir adam, tartıştığı 2 kadına “Benim amcam AKP milletvekili sizi mahvederim, bitiririm sizi” dedi. Dakikalarca süren kavga korumalar, bekçiler ve polislerin çabasıyla son buldu.