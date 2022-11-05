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Bursa'da yol verme kavgası!

Bursa'da minibüs ile belediye otobüs sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 11:08
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Bursa'da yol verme kavgası!

Bursa'da yol verme kavgası!
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İHA'nın haberine göre; Kavga, merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsü ile minibüs sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yolcular araya girerek sürücüleri ayırdı. Ardından sürücüler yollarına devam ederken o anlar yolculardan birinin cep telefon kamerasına yansıdı.

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