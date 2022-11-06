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Otogarda 'Neden fiyat yükseltmiyorsun' kavgası 

Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde iddiaya göre, şehiriçi servis ve bilet fiyatlarını düşük tutan firmanın yazıhanesine başka bir firma yetkilileri saldırıda bulundu. Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 16:24
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Otogarda 'Neden fiyat yükseltmiyorsun' kavgası 

Otogarda 'Neden fiyat yükseltmiyorsun' kavgası 
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Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir firmanın yetkilileri, bilet fiyatlarını düşük tutan ve yükseltmeyen başka bir firmanın yazıhanesine saldırdı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda saldırganlar, kapıları tekmeleyerek bilgisayarları ve yazıcıları yere fırlattı.

Olayı yatıştırmak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganlar ifadelerin alınması için emniyete götürüldü.

"ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Saldırıya uğrayan Firma Yetkilisi Mirza Binboğa, "Dün akşam saat 16.30 civarında karşı firmanın işletmecileri terminalde bulunan bir işletmeye, daha sonra bizim kendi işletmemize 'Fiyatları neden düşük yazıyorsunuz? Bizi mağdur ediyorsunuz' diye yazıhanemize gelerek saldırmışlar. Biz kendilerinden şikayetçi olduk. Fiyatlarımız aynı şekilde devam edecek. Biz bu fiyatları yılbaşına kadar götüreceğiz. Şu anda okullar tatil, öğrencilerin ve ailelerinin kolay seyahat etmeleri için belirlediğimiz düşük fiyatlar devam edecek. Bize baskı kurarak, burada fiyatı zorla yükseltmeye çalışmak kadar terbiyesiz bir şey yoktur" ifadelerini kullandı. 

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