Bağışıklığı zımba gibi yapıyor. Hastalıklardan korunmanın 6 formülü

Sağlıklı Yaşam Şefi ve Diyetisyen Sibel Mumcu, bağışıklık sistemini güçlendirmenin anahtarlarını içeren 6 önemli öneriyi açıkladı.

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bağışıklık sisteminin gücünü etkilediğini, besin çeşitliliği, protein, enerji, vitamin ve mineral alımının dengeli olması gerektiğini dile getirdi.

Probiyotik özellikli yoğurt ve kefir gibi süt ürünlerinin bağırsak sağlığı için faydalı olduğunun altını çizdi.

Antioksidan vitaminlerin E, C ve beta karoten olduğunu, bu vitaminleri sağlıklı besinlerden almanın önemini anlattı.

Bu vitaminlerin vücudu zararlı maddelerden koruduğunu ve bağışıklık sistemi ile birlikte savaştığını dile getirdi.

Düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku, stresle başa çıkma becerisi, sigara ve alkol gibi bağışıklık sistemini zayıflatan faktörlerden kaçınma, iyimser bir yaşam bakış açısına sahip olma, gülümseme gibi faktörlerin de bağışıklığı güçlendirmede önemli olduğunu hatırlattı.