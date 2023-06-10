Bağışıklık sistemi ve MGK açıklaması...

MGK’nın son toplantısından sonra yapılan açıklama, “Millî Güvenlik Kurulu, 8 Haziran 2023 tarihinde Türkiye cumhuriyeti cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda; Türkiye Cumhuriyeti’nin geride bıraktığımız yüzyılda karşı karşıya kaldığı sınamaların, milletimizin demokrasiye olan inancı ile istiklal ve istikbal mücadelesindeki azmini keskinleştirirken devletimizin temellerini daha da sağlamlaştırdığı belirtilmiş; Türkiye yüzyılının başlangıcı olan yeni dönemde de ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılmasına devam edileceği vurgulanmıştır.” diye başlıyor.

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sınamaların, devletin temelini nasıl daha da sağlamlaştırdığı konusunda herhangi bir ayrıntı verilmedi. Bir siyasi hareketin sloganı olarak ortaya atılan ama bu açıklamada da görüldüğü gibi devletin temel hareket noktası olan “Türkiye yüzyılı” hedefinin ne olduğu, bu hedefe nasıl yürüneceği konusunda da herhangi bir işaret yok.

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Yalnız üçüncü maddede, “Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazası ile kalıcı barış ve istikrarın tesisinin terör örgütlerinden temizlenmesi ile mümkün olacağı belirtilmiştir. Çatışmalardan kaçan Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde yurtlarına dönerek hayatlarını huzur ve refah içinde idame ettirebilmesi için gösterilen gayretlere katkı sağlayacak uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekilmiştir.” ifadeleri var.

Bilindiği gibi Suriye’nin toprak bütünlüğü, ülkenin büyük kısmını işgal altında bulunduran ABD ve müttefiki PYD/PKK tarafından tehdit edilmekte, Rusya ise Suriye hükümetinin davetiyle olsa da ülkede askeri güç bulundurmaktadır. Türkiye ise “terörle mücadele amacıyla” Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğe kadar inmiştir. Türkiye’nin PYD/PKK bölgesine müdahalesini ise ABD önlemektedir. Bu da Türkiye’nin toprak bütünlüğüne bir tehdittir.

Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak için açıklamada belirtildiği üzere ülkenin terör örgütlerinden temizlenmesi şarttır.

Peki bu nasıl olacak?

PYD/PKK, ABD koruması altında ordulaştı... İdlib’deki teröristler de ABD destekli ama Türkiye, fiilen onların güvenliğini sağlar duruma düşürüldü. Rusya, buradaki teröristlerin temizlenmesini istiyor, Türkiye kabul ediyor ama harekete geçmiyor...

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Suriyelilerin çatışmadan kaçtığı kabulü ise tartışmalıdır. Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın sık sık belirttiği gibi Suriyeliler, bombalandığı için kaçmadı, kaçmaları için sağlarına sollarına bombalar atıldı, evlerine baskın düzenlendi, birkaçı da öldürüldü. Yine de eşyalarını kamyonete yükleyip yola koyulacak kadar vakitleri oldu! Hatta onları karşılamak için önceden 1.5 milyon çadır siparişi bile verildi!

Kısacası, Suriyeliler, Türkiye’nin nüfus yapısını değiştirmek için gönderildi. Şimdi onların geri dönüşünü sağlamak, uluslararası işbirliğine bağlıysa, bu, hiçbir zaman dönmeyecekler demektir!

Ondan önce Suriye’yi iç savaşa sürükleyen teröristler, Türkiye üzerinden geçti. Bir kısmı da Türkiye’de eğitildi. Şimdi sorun, AB ile yapılan geri kabul anlaşmasıyla Türkiye’nin başına kaldı!

Kaldı ki Taliban’a teslim edilen Afganistan’ın eski ordusunun askerleri de İran’ı otobüsle geçerek Türkiye sınırlarından içeri yürüyerek girmiştir. Hiçbir müdahaleyle de karşılaşmamışlardır. Bu durumun milli güvenlik açısından konu bile edilmemesi, herhalde ABD ile varılan anlaşmanın sonucu olsa gerek...

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İçerde, Türk devletinin temellerini oluşturan Anayasa’nın ilk dört maddesine karşı, zaman zaman iktidarın fikir ve görüşlerini oluşturanlar ve HDP’liler tarafından eleştiriler getirilmiştir. Şimdi aynı işi iktidar bünyesinde Meclis’e giren Hüda-Par temsilcisi yapmaktadır...

İnsan vücudunda bağışıklık sistemini tiroid bezlerinin ürettiği T3, T 4 gibi hormonlar sağlar, Türkiye’nin bağışıklık sistemini devamlı surette geliştirmek, elbette Milli Güvenlik Kurulu’nun görevidir. Bunun da en belirgin göstergesi, Anayasa’yı koruyacak önlemler almaktır.

Anayasayı korumak, Anayasa’ya göre esasen her vatandaşın görevidir.

Ekonomideki yüksek tansiyon ise her an kalp krizine veya inmeye sebep olabilir!

Bu şartlarda dahi Türk İstiklal ve Cumhuriyetini korumak, devletin kurucusu tarafından bütün Türk gençliğine verilmiştir.