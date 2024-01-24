Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Bahar dizisine dair ayrıntılar merak konusu oldu. Bahar dizisinin yapımcılığını MF Yapım’ın üstlenirken, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor ve senaryosunu da Ayça Üzüm’ün kaleme aldıyor. Peki, Bahar konusu nedir? Bahar dizisi ne zaman başlıyor?

BAHAR KONUSU NE?

Bahar (Demet Evgar), ölümle yüzleştiğinde, dışarıdan bakıldığında 'kusursuz' gibi görünen ailesinin özellikle eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı, ailedeki tüm dinamikleri değiştirecek ve bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), özellikle Timur'a karşı bir rakip haline gelecek. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme çabaları, çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut verici bir perspektif sunacak.

BAHAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sete henüz çıkan Bahar dizisinin henüz yayın tarihi belli değil.

BAHAR OYUNCU KADROSU

Bahar dizisinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Füsun Demirel gibi isimler yer alıyor.