Bahçeli büyük sorunların devam ettiği deprem bölgesi için böyle dedi: Hayat normalleşiyor

Bahçeli, bayramın ilk günü Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Bahçeli, "Şu an için Türkiye'de hayat normalleşiyor" ifadelerini kullandı.

Bahçeli büyük sorunların devam ettiği deprem bölgesi için böyle dedi: Hayat normalleşiyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Bahçeli, Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

"TÜRKİYE'DE HAYAT NORMALLEŞİYOR"

Bahçeli, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden bugüne kadar geçen sürenin ramazan ayını da kapsadığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Acılı, hüzünlü geçen bir süreç. Ama şu an için milletçe bir bayrama erişmenin getirdiği ayrı bir mutluluk da var. Şu an için Türkiye'de hayat normalleşiyor. Milletimiz umutla geleceğe bakıyor. Bayram sonrası gelişmeleri de dikkate aldığımızda Türkiye aynı zamanda millet iradesine de başvuracak bir süreci yaşıyor. Zannediyorum Türk milleti önemli kararlar almak suretiyle Türkiye'deki bu acılı, hüzünlü bütün süreleri aşacak ve milletçe güler yüzlü bir topluluk haline gelebilecek şartlar oluşacaktır."

Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine de değinerek, "Milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde kaynaşmış, bütünleşmiş, her türlü yanlış ifadelerden uzaklaşmış bir Türkiye ile 14 Mayıs'a ulaşmanın gayreti içerisinde olmalıyız. İnşallah Cenab-ı Allah bunu nasip edecektir" şeklinde konuştu.

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(Kaynak: AA)

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