Bahçeli Erdoğan'a oy istemek için Amasya'daydı: Erdoğan'ın adaylığından bu kadar mı korkuyorsunuz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz Milletim Sıra Sende" sloganı ile Amasya'da partisinin düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye'nin kader seçimlerinin eşiğindeyiz. Şimdi söz sizdedir. 14 Mayıs'ta yapılması gündemde olan genel seçimler, Türkiye'nin gelecek ümitlerini tazeleyecektir.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüzde Cumhur'un muhteşem zaferine hep birlikte omuz vereceğiz. Kriz severler boşuna uğraşmasın, değerli adayımızın da sonuna kadar arkasındayız.

Türkiye'nin zilletine katiyen tahammül edecek değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün amacındayız. Hainlere karşı aynı hizadayız. Türkiye düşmanlarına karşı aynı çizgideyiz.

Kılıçdaroğlu terörle mücadele kahramanlıklar gösteren TSK'yı iftiralarla durdurmaya çalışmaktadır. Türk silahlı kuvvetlerinin komuta kademesini alçakça suçlamaktadır. Kahraman güvenlik güçleri şahadet pahasına terör örgütlerine dünyayı dar ederken Kılıçdaroğlu hop oturup, hop kalkmaktadır. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. İP Başkanı Diyarbakır'a gidip utanmadan silahlara veda mesajı vermiştir. Ne hazindir ki PKK'ya yeşil ışık çakmıştır. Bunun adı demokrasi olamaz. Bu olsa olsa küresel güçlerin kafa kola aldığı, ağzına bir parmak çaldığı çarpık siyasetçi hezimettir. Zillette ufuk, umut yoktur. Zillet partileriyle ulaşabilecek hiçbir gelecek yoktur.

İsveç yönetimi Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran'ı kerim yakılmasına izin verecek vahim bir karara imza atılmıştır. Ne var ki sıra dinimize kitabımıza gelince İsveç ve diğer muasır medeniyetli ülkeler insan hürriyetini yok saymaktadır. Biz ne dinimize ne de başka dinlere saygısızlığı hoş göremeyiz. Kuran'ı yaktıklarını zannedenler aslında kendilerini yakan cehennem ehlileridir. Zalimlerin zulmü Cumhur'un zaferine gölge edemeyecektir.

Buna rağmen 6'lı masanın 26 Ocak açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkılmıştır. Bu aklı 6'lı masaya kim vermiştir? Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasına alınan metin hangi büyükelçinin odasında hazırlanmıştır. Sayın Erdoğan'ın adaylığından bu kadar mı korkuyorsunuz.

Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı meşrudur, hukukidir, ahlakidir. Tespitimiz zillet ittifakının kaosa oynadığı yönündedir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'dır."