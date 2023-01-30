Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Davutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen 30. İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, altılı masadaki liderlerle beraber açıkladıkları " Ortak Politikalar Mutabakat Metni" ile Türk siyasetinde hiç görülmeyen bir sürecin başladığını kaydetti.

"ŞU ANA KADAR SÖYLEMEDİK..."

Altılı Masanın henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına yönelik eleştirilere yanıt veren Davutoğlu, "Düşman çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik. Çünkü bizim için kişi değil, sistem önemli. Bizim için tek akıl değil, ortak akıl önemli. Eğer bundan 6 ay, 1 sene önce baskılara boyun eğip bir kişi açıklasaydık bunların zihniyetini benimsemiş olurduk. Şimdi sistem belli, gelenin ne yapacağı, ne yapmayacağı belli" ifadelerini kullandı.