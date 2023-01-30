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Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, ''Düşman çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik'' dedi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 21:30
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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı

Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Davutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen 30. İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, altılı masadaki liderlerle beraber açıkladıkları " Ortak Politikalar Mutabakat Metni" ile Türk siyasetinde hiç görülmeyen bir sürecin başladığını kaydetti.

"ŞU ANA KADAR SÖYLEMEDİK..."

Altılı Masanın henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına yönelik eleştirilere yanıt veren Davutoğlu, "Düşman çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik. Çünkü bizim için kişi değil, sistem önemli. Bizim için tek akıl değil, ortak akıl önemli. Eğer bundan 6 ay, 1 sene önce baskılara boyun eğip bir kişi açıklasaydık bunların zihniyetini benimsemiş olurduk. Şimdi sistem belli, gelenin ne yapacağı, ne yapmayacağı belli" ifadelerini kullandı.

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TEOMAN
30.01.2023 22:02
Ortak akıl her zaman üstünlerin aklından daha üstün gelir.  
 
Ülkü turan
30.01.2023 21:58
AKaPe geçmişi olmayan.gecmisi temiz başka bir ülkeden madalya almamis.turkum demekten gurur duyacak.mal varlığını halka açıklayacak.diplomasini internetten yayınlayacak .halk adamı adayımız olmali  
 
DEĞİLMİ?
30.01.2023 21:53
HATA 1 KERE YAPILIR 2 KERE YAPILIR  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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