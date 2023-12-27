Bahçeli kuzu kuzu dinledi

Bütçe görüşmelerinin kapanış konuşmaları sırasında Cumhur İttifakı’nın ortağı Hüda-Par Genel Başkanı Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda söz almıştı.

Zekeriya Yapıcıoğlu konuşmasının bir bölümünde partisinin programında yer alan "eyalet sistemi" ve "özerklik" ile ilgili ifadeleri okuyan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

“Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz.” Demişti.

O bu konuşmayı yaptı ve açıkça bölücülük anlamına gelen bu sözleri söyledi ama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri bu sözleri kuzu kuzu dinlediler ne anında ve ne de sonrasında bir tepki koymadılar.

Eeeee şimdi size soruyorum bu talepleri tartışmaya açmaya çalışan bir diğer tarafta bölücü terör örgütü değil midir?

Bölücü terör örgütü de eyalet sistemi, federasyon, özerklik taleplerini dile getirmiyor mu?

Zamanında bölücü terör örgütü elebaşısının avukatları aracılığıyla, “Kürtler ibadet eder gibi demokratik özerklik üzerinde çalışmalı. Demokratik özerklik Kürtlere ekmek ve sudan daha önemlidir” mesajı gönderdiği konuşulmuyor muydu?

Her fırsatta AKP ve MHP’li siyasetçilerin yerden yere vurduğu Selahattin Demirtaş zamanında Hakkâri’de atanmış valinin, seçilmiş milletvekillerini şehre sokmadığını söyleyerek “Milletvekillerimiz Yüksekova'ya giremiyor. AK Parti valisi, panzerlerle tankla tomayla şehrin girişini kapatmış. Arkadaşlarımız yüzde 100 oy aldılar. Şimdi ben size söylüyorum, Kürtler özerklik istemesin de ne yapsın Orada yanlış yapan, fazlalık Hakkâri halkı mı, atanmış memur vali mi?” dememiş miydi?

Pekâlâ, şimdi adama “bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” diye sormazlar mı?

Efendim ama onlar terörist ya da bir terör örgütünün siyasi uzantısı falan da demeyin Hüda-Par’ın da bir terör örgütü olan Hizbullah’ın uzantısı ve siyasi ayağı olduğunu bilmeyen var mı?

Hüda-Par Genel Başkanı Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu’nun ülke bölünmesin diye 12 şehit verdiğimiz günlerde bu sözlerine itiraz etmeyen, en sert tepkiyi koyamayanlar çıkıp terör örgütünü kınadıklarında inandırıcılıkları ne kadar olabilir ki?

AKP’ye bir şey demiyorum onların ideolojik altyapısı Türk Milliyetçiliği, demokrasi ve cumhuriyette karşı ama konuştukları zaman mangalda kül bırakmayan en büyük milliyetçi biziz diye konuşan MHP ve BBP gibi partilerin bu sözlere çok sert yanıt vermemesi asla kabul edilemez.

Cenazelerde kurt işareti yapıp Cumhuriyet Halk Partisini protesto etmeyi marifet sanan sözde milliyetçilerin bu bölücü konuşmadan sonra ne yapacağını gerçekten de çok merak ediyorum.

Bahçeli “TBMM teröristlerin aklanma, barınma meydan okuma yeri değildir.” Diye konuşurken Hüda-Par konusundaki görüşlerini neden açık açık ortaya koymuyor?

Bakın bunlar, kuzuyu yemek için:

Tilkiyle plan yapan

Kurtla birlikte öldüren

Çobanla birlikte yiyen

Sonra sahibiyle birlikte yas tutan taifedir

Teşbihte hata olmaz elbette bu mısralardaki kuzu demokrasimizi tarif etmektedir.

Bir taraftan şehit cenazeleri üzerinden siyaset yapıp muhalefete saldıracak sonra da bu güne kadar binlerce şehidimizin kanına giren bölücü terör örgütü ile aynı şeyleri söyleyen bir partiyi meclise sokarak bu bölücü konuşmaya izin vereceksin bu kabul edilebilir bir şey midir?