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Bahçeli, Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciye ‘İşine bak' dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, bir gazetecinin Sinan Ateş cinayeti ile ilgili sorusuna “İşine bak” dedi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 11:56
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Bahçeli, Sinan Ateş'i soran gazeteciye ‘İşine bak' dedi

Bahçeli, Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciye ‘İşine bak' dedi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında Millet İttifakı’na yüklenerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. defa aday olamayacağı yönünde çıkan tartışmalarla ilgili konuştu.

Bahçeli, grup toplantısı sonrası ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili çıkan tartışmaları sordu. Bahçeli ise “Galiba grup konuşmamı dinlemediniz” dedi. Gazetecinin Sinan Ateş cinayeti ile ilgili sorduğu soruya ise Bahçeli “Hadi işine bak” diyerek gazetecilerin yanından uzaklaştı.

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Tozanlı
24.01.2023 12:26
14 mayısta Türk milleti sandıkta gòrevini yapıp,ŞUNU, meclise bir daha gelmemecesine gönderse...!! Yandaşları gazetesi bildiğinden ! Gerçek gazeteci ile karşılasinca işine bak diyor...İşi o zaten !!  
 
yaser
24.01.2023 12:24
Senin işinde yok. Baraj altı kaldığın da ne iş yapacaksın.  
 
Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene
24.01.2023 12:22
Şehit ÜLKÜCÜ Sinan ATEŞ için sorulan soruya bay bahçeli gazeteciye işine bak diyor kızgın bir şekilde Şimdilik Az kaldı sandığın gelmesine bizimde kararımız okadar Netki bizde işimize SANDIKTA Bakaca  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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