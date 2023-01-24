Bahçeli, Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciye ‘İşine bak' dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında Millet İttifakı’na yüklenerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. defa aday olamayacağı yönünde çıkan tartışmalarla ilgili konuştu.

Bahçeli, grup toplantısı sonrası ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili çıkan tartışmaları sordu. Bahçeli ise “Galiba grup konuşmamı dinlemediniz” dedi. Gazetecinin Sinan Ateş cinayeti ile ilgili sorduğu soruya ise Bahçeli “Hadi işine bak” diyerek gazetecilerin yanından uzaklaştı.