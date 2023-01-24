Bahçeli'nin videosunu paylaşan Özdağ'dan 'katil' çıkışı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin soru soran gazeteciye verdiği tepkiyi eleştirdi.

Bahçeli'ye tepki gösteren Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Katilin kim olduğunu hepimiz biliyoruz derken bir bildiğim vardı elbet" dedi.

NE OLMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında Millet İttifakı’na yüklenerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. defa aday olamayacağı yönünde çıkan tartışmalarla ilgili konuştu.

Bahçeli, grup toplantısı sonrası ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili çıkan tartışmaları sordu. Bahçeli ise “Galiba grup konuşmamı dinlemediniz” dedi. Gazetecinin Sinan Ateş cinayeti ile ilgili sorduğu soruya ise Bahçeli “Hadi işine bak” diyerek gazetecilerin yanından uzaklaştı.