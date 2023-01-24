24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Bahçeli'nin videosunu paylaşan Özdağ'dan 'katil' çıkışı

Bahçeli'nin videosunu paylaşan Özdağ'dan 'katil' çıkışı

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soru soran kadın gazeteciye "Hadi işine bak" diyen Devlet Bahçeli'nin videosunu paylaşan Ümit Özdağ, "Katilin kim olduğunu hepimiz biliyoruz derken bir bildiğim vardı elbet" diyerek sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 22:35
Takip Et

Bahçeli'nin videosunu paylaşan Özdağ'dan 'katil' çıkışı

Bahçeli'nin videosunu paylaşan Özdağ'dan 'katil' çıkışı
+
Aa
-

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin soru soran gazeteciye verdiği tepkiyi eleştirdi.

Bahçeli'ye tepki gösteren Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Katilin kim olduğunu hepimiz biliyoruz derken bir bildiğim vardı elbet" dedi.

NE OLMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında Millet İttifakı’na yüklenerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. defa aday olamayacağı yönünde çıkan tartışmalarla ilgili konuştu.

Bahçeli, grup toplantısı sonrası ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili çıkan tartışmaları sordu. Bahçeli ise “Galiba grup konuşmamı dinlemediniz” dedi. Gazetecinin Sinan Ateş cinayeti ile ilgili sorduğu soruya ise Bahçeli “Hadi işine bak” diyerek gazetecilerin yanından uzaklaştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tekin Ertürk
24.01.2023 22:49
Silivri İstanbul'un şirin bir ilçesi. Yer mi yok? Onlarca ek bina yapılabilir. Az kaldı.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
1
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
2
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Avrupa ülkeleri grevlerinde grev dalgası
3
﻿Avrupa ülkeleri grevlerinde grev dalgası
﻿Avrupa ülkeleri grevlerinde grev dalgası
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
4
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
5
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
6
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
7
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
﻿Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya "hadım edilme" cezası kabul edildi
﻿Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya
﻿Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya "hadım edilme" cezası kabul edildi
﻿Somali'de havan topu saldırısı. 5 ölü
﻿Somali'de havan topu saldırısı. 5 ölü
﻿Somali'de havan topu saldırısı. 5 ölü
﻿Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç düşüşle kapandı
﻿Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç düşüşle kapandı
﻿Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç düşüşle kapandı
﻿AKP'de 4 il başkanlığına atama
﻿AKP'de 4 il başkanlığına atama
﻿AKP'de 4 il başkanlığına atama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.