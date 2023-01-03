Bahçeli’den Sinan Ateş önlemi. Özel Kalem Müdürü gazetecilere iletti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin yankıları sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merakla beklenen grup toplantısında sessizliğini korudu.
Gözler grup toplantısı sonrası gazetecilere vereceği demeçlere çevrilirken DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, Bahçeli’nin grup toplantısı sonrası soru almayacağını aktardı.
İşte Uludağ’ın tweeti:
“Sinan Ateş cinayetinin ardından ne diyeceği merak edilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısı sonrasında soru almayacağı Özel Kalem Müdürü tarafından gazetecilere iletildi.”
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