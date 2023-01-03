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  • Bahçeli’den Sinan Ateş önlemi. Özel Kalem Müdürü gazetecilere iletti

Bahçeli’den Sinan Ateş önlemi. Özel Kalem Müdürü gazetecilere iletti

Grup toplantısında Sinan Ateş cinayetine ilişkin konuşmayan Bahçeli’nin toplantının ardından soru almayacağı Özel Kalem Müdürü tarafından gazetecilere iletildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 11:57
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Bahçeli’den Sinan Ateş önlemi

Bahçeli’den Sinan Ateş önlemi. Özel Kalem Müdürü gazetecilere iletti
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin yankıları sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merakla beklenen grup toplantısında sessizliğini korudu.

Gözler grup toplantısı sonrası gazetecilere vereceği demeçlere çevrilirken DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, Bahçeli’nin grup toplantısı sonrası soru almayacağını aktardı.

İşte Uludağ’ın tweeti:

“Sinan Ateş cinayetinin ardından ne diyeceği merak edilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısı sonrasında soru almayacağı Özel Kalem Müdürü tarafından gazetecilere iletildi.”

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Cumhur
3.01.2023 12:32
Bahçeli açıkladı müjde 150 milyon varil petrol bulunmuş yaşadık artık petrol zengini olduk lozan bitti petrol fışkırmaya başladı bizde inandık resmen dalga geçiyor bizimle ama inanan çok  
 
necdet erdin
3.01.2023 12:09
Nasıl bir kin, nasıl bir ruhsuzluk, nasıl bir vefasızlık.  
 
O canin vebalini kim ödeyecek düşün nadilsa birgün gerçekler ortaya çıkacak k
3.01.2023 12:04
Bir eş dul çocuklar babasız kaldı nadil bir vicdan ruh hali insanlık yok artık bir cana kıyıldı yazıklar olsun kimse o cinayeti işleyen yurt dışındaki kaçmadı bekleniyor  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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