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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı’nın öldürülmesine ‘Devlet’ neden sessiz kaldı

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in uğradığı silahlı saldırı sonrası bir ayrıntı dikkat çekti. Oda TV’de yer alan habere göre, başta MHP Genel Başkanı Bahçeli olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu’nun konuyla ilgili açıklama ya da mesaj paylaşmadığı görüldü.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 14:05
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Sinan Ateş'in öldürülmesine 'Devlet' neden sessiz kaldı

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı’nın öldürülmesine ‘Devlet’ neden sessiz kaldı
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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt omzundan yara aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Sinan Ateş kurtarılamadı.

Sinan Ateş'in cenazesinin bugün memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

FAİLLER GÖZALTINA ALINDI

Ankara Valiliği'nden bu sabah yapılan açıklamada "Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

‘DEVLET’ SESSİZ KALDI

Oda TV’de yer alan habere göre, Saldırı sonrasında birçok parti ve kesimden siyasiler başta olmak üzere başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Ancak MHP Lideri Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin bir açıklama yapmaması ve mesaj yayınlamaması dikkat çekti.

MHP VE ÜLKÜ OCAKLARI SESSİZ KALDI

Sinan Ateş cinayetinden sonra gözler MHP ve MHP’nin oluşumu olan Ülkü Ocakları’na çevrildi.

2019 yılında talimatıyla Ateş’i Ülkü Ocakları Genel Başkanı yapan Bahçeli, cinayet ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı. Bahçeli ile birlikte başta Semih Yalçın olmak üzere MHP kadrosu söz konusu olaya sessiz kaldı. Ülkü Ocakları ise, sosyal medya hesabından eski başkan Ateş’in öldürülmesi ile ilgili bir paylaşımda bulunmadı. Ülkü Ocakları ve MHP kadrosunun Ateş suikastıyla ilgili bir açıklama yapmaması, destekçileri tarafından yoğun tepkiyle karşılandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı son açıklamada yeni yıl mesajı verdi. Bahçeli'nin mesajında Ateş'in hayatını kaybetmesiyle ilgili herhangi bir ifade yer almadı. 

 

Ülkü Ocakları da resmi hesabından Bahçeli'nin mesajını yayınladı.

MERSİN OLAYININ DEVAMI MI

Ülkü Ocakları'nda 2019-2020 yılları arasında genel başkan olarak görev yapan Sinan Ateş bazı MHP’liler tarafından 'FETÖ'cülük' ve 'hizipçilikle' suçlanıyordu.

Sinan Ateş'e destek veren eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı olan Çağrı Ünel, Mart ayında bıçaklı saldırıya uğradı.

Çağrı Ünel’in kavgada silahını ateşlemesi sonucu Emrullah Kaplan adlı ülkücü hayatını kaybetmiş, üç kişi yaralanmıştı. Olay sonrası Çağrı Ünel 17 Mart’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinan Ateş’in bugün silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi akıllara “Mersin olayının devamı mı?” sorusunu getirdi.

BABASI DA VURULMUŞTU

Sinan Ateş'in babasının da gençlik yıllarında silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Barış Murat Aydoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Merhum 'Sinan Ateṣ'in babası da 1980 öncesi kurşunların hedefi olmuştu…

Bu Gök Kubbe hala yerinde duruyorsa! yazıklar olsun Ülkü Ocakları ruhumuza."

 

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Vatandaş
31.12.2022 14:27
Niye sessiz kalır? birinci ihtimal Ölmesine sevinmiştir. ikinci ihtimal arkasında onlar vardır. üçüncü ihtimal umurunda değildir. Hangi ihtimal geçerli?  
 
adem
31.12.2022 14:10
Allah rahmet eylesin.  
 
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