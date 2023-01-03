Sinan Ateş öldürüldüğü gün kimle görüştü? İsmail Saymaz açıkladı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.



Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Ankara'da başından vurularak öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürüldüğü günün sabahında yakın arkadaşına saat 10.30’da "Külliye’den birilerinin" geldiğini söylediğini aktardı.



Saymaz yazısında, "Ve öldürüldüğü gün.Sabah en yakın arkadaşını aradı.Saat 10.30’da “Külliye’den birilerinin” geldiğini söyledi.Ateş’in Külliye ile bağları vardı. Örneğin Devlet Denetleme Kurulu Genel Sekreteri Necdet Ada bu isimlerdendi. Ada, Ateş’in bürosunu ziyaret ediyordu. Ateş, cuma namazından sonra Adalet Bakanlığı’na giderek, bir arkadaşına “Hayırlı olsun”a gideceğini söyledi.Normalde namazı Çukurambar’da Sebahattin Yıldız Camisi’nde kılıyordu. Ancak bir önceki hafta Ateş, koruması Selman Bozkurt ile Ülkü Ocakları üyeleri tesadüfen karşılaştığı için o hafta camiyi değiştirdi. Namaz dönüşü saldırıya uğradı." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ HABERLER