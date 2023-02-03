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Ölümle sonuçlanan otobüs kazasında araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Seyir halindeyken uyukladığı görülen şoför tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'de 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Seyir halindeyken uyukladığı görülen İETT şoförü tutuklandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 19:36
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Bahçelievler'de duraktakileri ezen İETT otobüsünün içinden görüntüler

Ölümle sonuçlanan otobüs kazasında araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Seyir halindeyken uyukladığı görülen şoför tutuklandı
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Bahçelievler D-100 Karayolu yan yolda dün akşam saatlerinde yaşanan kazada kaldırıma çıkan otobüs, başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, minibüse çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Kazadan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Sefer B. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"GÖZLERİM KARARDI"

Burada ilk olarak savcıya ifade veren şüpheli Sefer B., "Araç benim değil, ben şoför olarak çalışıyorum. Biz ilk yolcuyu sabah 05.50'de alıyoruz. Saat 21.30'da mesaim bitiyor. Bir gün çalışıp 1 gün izin yapıyoruz. Ben tansiyon hastasıyım dün de ilaç almamıştım. Kaza anını hatırlamıyorum, olay öncesinde gözlerim karardı, olay yaşandıktan sonra kendime geldim. Kesinlikle uyumadım, yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

Ayrıca otobüsteki bir yolcu tanık olarak dinlendi. Tanığın ifadesinde, "Ben şoför ney uyuyor musun? Diye sordum. O cevap vermedi, esnedi. Ben arkaya geçtiğimde kaza gerçekleşti" dedi.

Otobüsün çarptığı minibüs şoförü de şüpheli Sefer B.'den şikâyetçi oldu. Savcı, şüpheliyi 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Bu arada otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yolcuların uyuduğunu öne sürdüğü şoförün gözlerinin kapandığı ve kazayla irkilerek başını kaldırdığı görülüyor. Şoför aracı kontrol etmeye çalışırken bu sırada yolcuların panik yaşadığı görülüyor.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kazadan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Sefer Baldan emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheli şoför çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haricten Gazel
3.02.2023 19:48
"Imamoglu, uyuyormusun" diye cikar ortaya birileri simdi.  
 
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