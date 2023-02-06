6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yağışlı hava kaza getirdi. Otomobil otobüse çarptı

Yağışlı hava kaza getirdi. Otomobil otobüse çarptı

İstanbul Pendik'te yağışlı havanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak önündeki otobüse çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 04:08
Takip Et

TEM Otoyolunda kaza

Yağışlı hava kaza getirdi. Otomobil otobüse çarptı
+
Aa
-

Kaza saat 02.20 sıralarında Anadolu Otoyolu Kurtköy mevki, Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre Ankara istikametinde seyreden 34 DAL 56 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önündeki 26 PT 015 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. 

Kaza sonucu araç sürücüsü ve otobüsteki bir kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı olan TEM Otoyolu Ankara istikameti kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
1
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
2
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
3
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
4
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
5
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
6
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
7
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yağışlı hava kaza getirdi. Otomobil otobüse çarptı
﻿Yağışlı hava kaza getirdi. Otomobil otobüse çarptı
﻿Yağışlı hava kaza getirdi. Otomobil otobüse çarptı
﻿Kabine bugün toplanacak. Gündem EYT ve NATO
﻿Kabine bugün toplanacak. Gündem EYT ve NATO
﻿Kabine bugün toplanacak. Gündem EYT ve NATO
﻿Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama
﻿Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama
﻿Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama
﻿Kıraathaneden çıktı karşısına çıkan kadını yaraladı
﻿Kıraathaneden çıktı karşısına çıkan kadını yaraladı
﻿Kıraathaneden çıktı karşısına çıkan kadını yaraladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.