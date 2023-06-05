Bahçeli'nin 8 yıl önce Mehmet Şimşek hakkındaki zehir sözleri ortaya çıktı: Hırsızın 15 günü kaldı demişti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 yıl önce partisinin Ankara'daki mitinginde Mehmet Şimşek için "Hırsızın 15 günü kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

"3 KATRİLYON 300 TRİLYONA ÇEREZ PARASI DİYEN KİRALIK ŞAHIS, MALİYE BAKANLIĞI KOLTUĞUNU İŞGAL ETMEKTEDİR"

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, devlet kurumlarındaki araçlara yönelik yapılan harcamalar için "Türkiye'nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil" ifadelerine de tepki gösteren Bahçeli, "Maliye Bakanı vaatlerimizin uygulanması halinde Türkiye'nin hızlı bir şekilde ödemeler krizine gireceğini söylemiştir. Kriz tellali bu bakanın dersine iyi çalışmayan tembel ve haylaz öğrenciden farkı yoktur. Çünkü bu zihniyetin insanımızla gönül rabıtası, kalp bağlantısı hiç olmamıştır. Vatandaşa ters ve tepeden bakan bu şahıs; kamu araçlarının satın alınması, bakımı, onarımı ve yakıtı için 2014 yılında 3 milyar 300 milyon harcadığını söylüyor.

Bunun da çerez parası olduğunu, abartılmaması gerektiğini, küstahca itiraf ve ifade ediyor. Demek ki kaçak ve karanlık saray, çerez parasının 3'te 1'i maliyetindedir. Dikkat ediniz. 3 milyar 300 milyona eski parayla 3 katrilyon 300 trilyona çerez parası diyen bir kiralık şahıs Maliye Bakanlığı koltuğunu işgal etmektedir. Bir asgari ücretli 949 liraya mahkumken bütçenin binde 7'sine çerez demek, hayasızlıktır. Bu bakan ve hükümeti için 3 milyar 300 milyon lira çerez parası olabilir, Erdoğan için fındık, fıstık Davutoğlu için de bir gecelik yemek parası olabilir; ancak emeklilerimize sağlayacağımız imkanlara itiraz eden kamu araç saltanatına harcanan paralara çerez diyen bu şahıs bilsin ki kendisi emekli düşmanı, asgari ücretli muhalifi, esnaf ve çiftçi karşıtıdır.

Madem 3 milyar 300 milyon lira çerez parası ise bu çerezden biraz milletimizin istifade etmesinden niçin korkulmaktadır? Sayın Davutoğlu hep siz mi yiyecek hep siz mi giyecek hep siz mi gezeceksiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

“15 GÜNLERİ KALDI”

Hükümetin 15 gününün kaldığını söyleyen Bahçeli, 7 Haziran'ın Ak Parti'nin hesap verme gününün başlangıcı olacağını savunarak "Yalan, talan, ihanet ve hırsızlık ile anılacak olan AKP'nin kara dönemi 15 gün sonra nihayet sona erecektir. Türkiye 7 Haziran günü sandığa gidecek ve yeni bir dönem için iradesini gösterecektir. Sabredin az kaldı.” demişti.

“Tarihi hesaplaşma günü yaklaşıyor.” ifadeleriyle sert çıkan Bahçeli, sözlerine şöyle devam etmişti:

“Hırsızın 15 günü kaldı. Uğursuzun 15 günü kaldı. İşbirlikçinin 15 günü kaldı. Ellerini çabuk tutsunlar. Çalabildikleri kadar çalsınlar. Devlet imkanlarını sınırsızca kullansınlar. Devletin uçaklarına, araçlarına doya doya binsinler. Seçim propagandalarını devlet imkanlarıyla sonuna kadar kullansınlar. Erdoğan acele etsin. 15 gün daha Başkanlık düşü kursun.

Davutoğlu ile birlikte haram tünellerinde hazineyi kaçırsın. Yalnızca 15 günleri kaldı. Yiyiniz içiniz yağmalayınız. Ne yaparsanız yapınız. 15 gün yapacaksınız. Biliniz ki 7 Haziran AKP'den kurtuluşunuz olacaktır. 7 Haziran AKP zihniyetinin hesap verme gününün başlangıcı olacaktır"