Bahçeli’ye 2 önerim var; Emekliye zam, İsveç’e ret

Meclis’teki 600 milletvekilinin partilere göre dağılımı şöyle:

-Adalet ve Kalkınma Partisi: 263

-Yeniden Refah Partisi: 5

-Hür Dava Partisi: 4

Toplam: 272

-Cumhuriyet Halk Partisi: 130

-Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 55

-İyi Parti: 44

-Saadet Partisi: 20

-Demokrasi Ve Atılım Partisi: 15

-Türkiye İşçi Partisi: 4

-Demokrat Parti: 3

-Demokratik Bölgeler Partisi: 2

-Emek Partisi: 2

-Halkların Demokratik Partisi: 2

-Demokratik Sol Parti: 1

Toplam: 278

Meclis’teki dağılım şu sonucu çıkartıyor:

MHP’nin 50 milletvekili meclis kararlarında önümüzdeki 5 yılın anahtarıdır.

Devlet Bahçeli’nin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmadaki şu sözlerine dikkat çekeyim:

-“1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında, toplam yüzde 17,55’lik zam ve seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır.

Kamu çalışanlarımızla ilgili gelişmeler böyleyken, sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır.

-Milliyetçi Hareket Partisi olarak açık ve samimi teklifimiz şudur:

-İlk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.”

Harika talep…

O halde Devlet Bahçeli’ye birinci önerim şudur:

-MHP mecliste emeklilere bu zammın verilmesi için acilen önerge versin.

AKP, HÜDA PAR ve Yeniden Refah oylarının toplamı 272.

Tüm muhalefet oylarının toplamı: 278.

MHP ve muhalefet mecliste çoğunluk olur: 328…

-Haydi, Bahçeli tut sözünü ve talimatını ver ki sevinsin tüm emekliler…

İsveç’in NATO’ya üyeliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeşil Işık” yakınca Bahçeli dedi ki;

-“Şimdi üyelik peronuna İsveç yanaşmıştır. Bu ülkenin üyeliğine karşı Türkiye’nin haklı ve meşru itirazları vardır.

İsveç hükümetinin Kur’an-ı Kerim’e yönelik şerefsiz ve Vandal saldırıları sürekli alttan aldığı, görmezden geldiği, sıkışınca da durumu kurtarmak için cılız kınama mesajları yayımladığı bilinen bir husustur.

Türkiye dayatmaları sineye çekecek kabile devleti değildir.

Geldiğimiz bu aşamada cevabını aradığımız sarsıcı soru şudur:

Millî varlığımızı doğrudan tehdit eden kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine ve haraç toplamasına kendi başkentinde göz yuman mahut ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız?

Böylesi bir acizliğe nasıl göz yumacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz?

Sadece ABD istedi diye, F-16’yla ilgili parmak sallanıyor diye zillete tamam mı diyeceğiz?

İsveç, PKK’nın Avrupa’daki mağarasıdır.

Kandil Dağı neyse Stockholm aynısıdır.

ABD başta olmak üzere, NATO üyesi bazı ülkelerin PKK/YPG’yle irtibat ve ilişkileri kabul ve izah edilemez boyutlardadır.

ABD’li yetkililerin, PKK/YPG terör örgütüyle ‘taktiksel ve dönemsel ittifak’ içinde olduklarını açıklamaları kaygı ve utanç verici bir ilkellik, NATO ittifak ahlakına şirret bir suikasttır.

ABD, terör örgütüyle ittifak halindeyse, Türkiye’yle yaptığı ve kurduğu ittifaka ne diyeceğiz? Bunu nasıl ifade edeceğiz?

Bu yaman çelişki NATO’nun itibar ve inandırıcılığını, ABD’nin dostluk ve müttefiklik iradesini yıllar içinde aşındırmıştır.

Biz, gündüz şapkalı gece külahlı ne dost istiyoruz ne de ittifak ortağı arıyoruz.”

Bahçeli’nin bu değerlendirmesi de harikadır…

O halde Bahçeli’ye ikinci önerim de şudur:

NATO’ya üyeliği TBMM’ye gelince Bahçeli’nin, “Hazmetmeme ve göz yummama” talimatı gereği MHP muhalefetle iş birliği yaparak Erdoğan’ın verdiği sözü Türkiye’nin bekası ve haklı talepleri için geçersiz kılmalı;

-İsveç’in NATO üyeliği reddedilmelidir…