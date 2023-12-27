Bahçeşehir Koleji'nde sürpriz ayrılık. Yeni imza da duyuruldu

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'ndan sürpriz bir ayrılık haberi geldi. 2022-23 sezonunun sonlarına doğru başantrenörlük görevine getirilen Sinan Atalay ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji son olarak sahasında Reeder Samsunspor'u 98-69'luk skorla farklı mağlup etmişti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. sırada yer alan, Avrupa dahil üst üste altıncı galibiyetini alan İstanbul temsilcisinde bu ayrılık "sürpriz" olarak yorumlandı.

Bu gelişmenin ardından takımın yeni başantrenörü de duyuruldu.

Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, geçmişte Kızılyıldız, Bayern ve Panathinaikos gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Dejan Radonjić!" denildi.

