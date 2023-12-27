Beşiktaş'tan teklif var mı? Sergen Yalçın açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan teklif var mı? Sergen Yalçın açıkladı
Teknik direktör arayan Beşiktaş'ta adı adaylar arasında bulunan Sergen Yalçın ilk kez konuştu.

Rıza Çalımbay ile yollarını erken ayıran Beşiktaş yönetimi takımı geçici olarak Serdar Topraktepe'ye emanet etmiş, teknik direktör arayışına geçmişti.

Başkan Hasan Arat önderliğindeki futbol şubesi Avrupa'dan birkaç adayla görüşme yaparken, Sergen Yalçın ismi de adaylar arasında bulunuyordu.

Futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, Hatayspor maçının ardından "Sergen Yalçın teknik direktör adaylarımızdan biri" açıklamasını yapmıştı.

Bu sözlerin ardından gözler Sergen Yalçın'a çevrilmişken o da konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde 3 kupa kaldıran Sergen Yalçın, "Açıklamaları ben de izledim. Ancak şu ana kadar bana gelmiş teklif yok. Herhangi bir görüşme de olmadı. Şu an itibariyle beni kimse aramadı. Bir teklif gelince o zaman konuşuruz" ifadesini kullandı.

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