İranlılar Atatürk Anıtı önünde İran rejimini protesto etti. Bizde ise bazıları Atatürk'ün kıymetini bilmiyor

Alanya meydanında yer alan Atatürk anıtında toplanan İran uyruklu yabancılar, İran rejimini protesto ederek, ahlak polisi tarafından katledilen Mehsa Emini'yi andılar.

İran'da tüm dünyanın tepkisini çeken görüntülerde, saçının bir kısmı görünüyor diye Mehsa Emini isimli genç kadın ahlak polisi tarafından katledilmişti.

Görüntülerde yer alan genç kız kendisine sokak ortasında tokat atan ahlak polislerine tepki göstermiş bunun üzerine olay yerine gelen polisler tarafından karga tulumba gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındığı sırada darp edilen ve daha sonrasında götürüldüğü polis merkezinde de işkence gören Mehsa Emini isimli genç kadın hayatını kaybetmişti.

İran'daki katı rejimden dolayı protestolar ülke geneline yayılamadan, ülke dışına kaçan İranlılar tarafından sosyal medyada yapıldı.

Birçok kişi yaşananlara tepki gösterirken, rejim eleştirildi.

ATATÜRK ANITI ETRAFINDA TOPLANDILAR

Mehsa Emini'yi anma ve rejimi protesto eylemlerinin en çarpıcısı ise Türkiye'de yaşandı. Son yıllarda Alanya'da çok sayıda gayrimenkul satarak kentte nüfuslarını artıran İran uyruklu yabancılar ilçe meydanında toplandı.

Atatürk heykeli önünde toplanan çok sayıda İranlı, rejimi protesto edip, ahlak polisi tarafından katledilen Mehsa Emini'yi andılar.

İranlı kadınların konuşmalar yaptıkları alanda, Atatürk heykelinin önüne Emini'yi anma amacıyla çiçek ve karanfiller bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İran'da sokakta gezen kadınlara sık sık müdahaleleriyle tanınan ve resmi görevli statüsünde bulunan ahlak polisleri 22 yaşındaki Mehsa Emini isimli kadını durdurmuşlardı. Başörtüsünü düzgün takmadıklarını öne süren ahlak polisleri genç kadını darp ederek karakola götürmüşlerdi. Annesi, polis aracının önüne geçerek "O benim kızım, götürmeyin" diye feryat etmesine rağmen aldırış etmemişlerdi.

Emini'nin gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra da ölüm haberi gelmişti.