19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İranlılar Atatürk Anıtı önünde İran rejimini protesto etti. Bizde ise bazıları Atatürk'ün kıymetini bilmiyor

İranlılar Atatürk Anıtı önünde İran rejimini protesto etti. Bizde ise bazıları Atatürk'ün kıymetini bilmiyor

İran'da tüm dünyanın tepkisini çeken görüntülerde, saçının bir kısmı görünüyor diye Mehsa Emini isimli genç kadın ahlak polisi tarafından katledilmişti.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 10:27
Takip Et

İranlılar Atatürk Anıtı önünde İran rejimini protesto etti İran'da genç bir kadını saçının bir kısmı görünüyor diye ahlak polisi katletmişti

İranlılar Atatürk Anıtı önünde İran rejimini protesto etti. Bizde ise bazıları Atatürk'ün kıymetini bilmiyor
+
Aa
-

Alanya meydanında yer alan Atatürk anıtında toplanan İran uyruklu yabancılar, İran rejimini protesto ederek, ahlak polisi tarafından katledilen Mehsa Emini'yi andılar.

İran'da tüm dünyanın tepkisini çeken görüntülerde, saçının bir kısmı görünüyor diye Mehsa Emini isimli genç kadın ahlak polisi tarafından katledilmişti.

Görüntülerde yer alan genç kız kendisine sokak ortasında tokat atan ahlak polislerine tepki göstermiş bunun üzerine olay yerine gelen polisler tarafından karga tulumba gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındığı sırada darp edilen ve daha sonrasında götürüldüğü polis merkezinde de işkence gören Mehsa Emini isimli genç kadın hayatını kaybetmişti.

İran'daki katı rejimden dolayı protestolar ülke geneline yayılamadan, ülke dışına kaçan İranlılar tarafından sosyal medyada yapıldı.

Birçok kişi yaşananlara tepki gösterirken, rejim eleştirildi.

ATATÜRK ANITI ETRAFINDA TOPLANDILAR

Mehsa Emini'yi anma ve rejimi protesto eylemlerinin en çarpıcısı ise Türkiye'de yaşandı. Son yıllarda Alanya'da çok sayıda gayrimenkul satarak kentte nüfuslarını artıran İran uyruklu yabancılar ilçe meydanında toplandı.

Atatürk heykeli önünde toplanan çok sayıda İranlı, rejimi protesto edip, ahlak polisi tarafından katledilen Mehsa Emini'yi andılar.

İranlı kadınların konuşmalar yaptıkları alanda, Atatürk heykelinin önüne Emini'yi anma amacıyla çiçek ve karanfiller bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İran'da sokakta gezen kadınlara sık sık müdahaleleriyle tanınan ve resmi görevli statüsünde bulunan ahlak polisleri 22 yaşındaki Mehsa Emini isimli kadını durdurmuşlardı. Başörtüsünü düzgün takmadıklarını öne süren ahlak polisleri genç kadını darp ederek karakola götürmüşlerdi. Annesi, polis aracının önüne geçerek "O benim kızım, götürmeyin" diye feryat etmesine rağmen aldırış etmemişlerdi.

Emini'nin gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra da ölüm haberi gelmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ankaralı Celal
19.09.2022 11:23
İran sapık rejimini savunmam.Çünkü Müslümanlıkla alakası olmayan şia bozuntuları.Ancak bu ülkeye en büyük zararı kadını çıplaklaştırıp sokağa salmayı çağdaşlık sanan cahillere de Allah akıl versin.  
 
baybars b.
19.09.2022 11:10
yobazlığa yenik düşmüş İran'ın günün birinde bu yükten kurtulmasını canı gönülden dilerim.  
 
Mehmet
19.09.2022 11:09
Suriyeli, Afgan, İran'lı. Hepsinin yeri var yurdu var. Benim ülkemi niye işgal ediyorlar. Hepsi geldiği yere gitsin istemiyorum. Protestosunu ülkesinde yapsın.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
1
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
2
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
3
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
4
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
5
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
6
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
7
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿“Akraba evliliklerinde Dünya’da hala ilk sıradayız”
﻿“Akraba evliliklerinde Dünya’da hala ilk sıradayız”
﻿“Akraba evliliklerinde Dünya’da hala ilk sıradayız”
﻿Van’da kaçakçılık operasyonu
﻿Van’da kaçakçılık operasyonu
﻿Van’da kaçakçılık operasyonu
﻿iPhone şarj aletinin orijinal olup olmadığı nasıl anlaşılır
﻿iPhone şarj aletinin orijinal olup olmadığı nasıl anlaşılır
﻿iPhone şarj aletinin orijinal olup olmadığı nasıl anlaşılır
﻿Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu
﻿Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu
﻿Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.