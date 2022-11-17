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Türk'ün sesi TRT Avaz'da Türk düşmanlığı. Gazeteciler isyan etti

TRT Avaz'da (Türk'ün sesi) konuşan İbrahim Halil Üçer''in "İslam'dan önce Türklere insan demeye bin şahit isterdi!" sözlerine tepki yağıyor.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 08:34
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Türk'ün sesi TRT Avaz'da Türk düşmanlığı. Gazeteciler isyan etti

Türk'ün sesi TRT Avaz'da Türk düşmanlığı. Gazeteciler isyan etti
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TRT Avaz'da yayımlanan Sözün Özü programında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeleri Dr. İbrahim Halil Üçer'in kullandığı ifadeler tepki çekti. 

Üçer, bir kitaptan bahsederken "Türkler, İslam toplumuna dahil olmaya başladıklarında, bakıldığında insan demeye şahit istenecek vahşi bir toplumdu. Nasıl İslam bunları ehlileştirerek kemal ihsan eyledi?" ifadelerini kullandı.

Tepkilerin büyümesi üzerine konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Üçer, "Türklerin düzen ve medeniyet kurucu erdemlerini anlattığımız program tam aksi istikamette yorumlanıyor. Bir kitabın girişinde söylenenleri aktarıp “Bu hikayeye ne demeli?” diye sorduğum bir soru da bunları ben söylüyormuşum gibi lanse edilmiş." dedi.

Üçer'e sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

Duruma sert çıkan gazeteci Hasan Erşan, kişisel twitter adresinden "RTÜK bu yayin için harakete geçti mi? geçemez tabii...sabahtan akşama 4-5 kanali izliyor..Atalarimiza küfreden bu muptezel için bir yaptırım var mi? yok.. 

vatan hainlerini çikip konuşturmak...hepiniz yargilanacaksiniz..

muptezel ...sen benim  atalarima kufur edeceksin ve devlet sessiz kalacak ha? bu devlete lanet olsun....

lanet olsun o cumhuriyetin savcilarina..bu iti,muptezili boyle devletin kanalinda konuşturanlara..

bu trt'ye bir donem ne kadar  fetocu it varsa  doldurmuşlardi..şimdi kalanlarda farkli degil herhalde..hepiniz yargilanacaksiniz..hiç kuşkunuz olmasin.." paylaşımında bulundu.

Paylaşıma beğeni ve yorum yağıyor.

İşte Hasan Erşan'ın paylaşımları;

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Asker
17.11.2022 08:58
Milliyetçilik ve ülkücülükten bahseden birileri eserinizle öğüne bilirsiniz ama şunu unutman daha bu ülkede atalarına küfrettirmeyecek gerçek ülkücü ve milliyetçilerin varlığını unutmayın .  
 
Misafir
17.11.2022 08:58
Bu kadar utanmazlık olmaz. Nerede devlet, nerede yetkililer, tüm ulusu alenen aşağılıyor, hem de devlet kanalında. Hepsine yazıklar olsun. Kılları kımıldamıyor, korkudan.  
 
türker
17.11.2022 08:52
Türk düşmanı çakallar. Türk sosyal yapısının İslam’a uygunluk göstermesi (Ahlak anlayışı, fetih-cihat anlayışının dünya hakimiyeti düşüncesine benzemesi) inançları islama benziyordu.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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