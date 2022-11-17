Türk'ün sesi TRT Avaz'da Türk düşmanlığı. Gazeteciler isyan etti

TRT Avaz'da yayımlanan Sözün Özü programında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeleri Dr. İbrahim Halil Üçer'in kullandığı ifadeler tepki çekti.

Üçer, bir kitaptan bahsederken "Türkler, İslam toplumuna dahil olmaya başladıklarında, bakıldığında insan demeye şahit istenecek vahşi bir toplumdu. Nasıl İslam bunları ehlileştirerek kemal ihsan eyledi?" ifadelerini kullandı.

Tepkilerin büyümesi üzerine konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Üçer, "Türklerin düzen ve medeniyet kurucu erdemlerini anlattığımız program tam aksi istikamette yorumlanıyor. Bir kitabın girişinde söylenenleri aktarıp “Bu hikayeye ne demeli?” diye sorduğum bir soru da bunları ben söylüyormuşum gibi lanse edilmiş." dedi.

Üçer'e sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

Duruma sert çıkan gazeteci Hasan Erşan, kişisel twitter adresinden "RTÜK bu yayin için harakete geçti mi? geçemez tabii...sabahtan akşama 4-5 kanali izliyor..Atalarimiza küfreden bu muptezel için bir yaptırım var mi? yok..

vatan hainlerini çikip konuşturmak...hepiniz yargilanacaksiniz..

muptezel ...sen benim atalarima kufur edeceksin ve devlet sessiz kalacak ha? bu devlete lanet olsun....

lanet olsun o cumhuriyetin savcilarina..bu iti,muptezili boyle devletin kanalinda konuşturanlara..

bu trt'ye bir donem ne kadar fetocu it varsa doldurmuşlardi..şimdi kalanlarda farkli degil herhalde..hepiniz yargilanacaksiniz..hiç kuşkunuz olmasin.." paylaşımında bulundu.

Paylaşıma beğeni ve yorum yağıyor.

İşte Hasan Erşan'ın paylaşımları;