Bakambu ilki başardı Okan Buruk'a mesaj gönderdi

Galatasaray'ı, Pendikspor karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydeden Cedric Bakambu, maç sonunda hocası Okan Buruk'a mesaj gönderdi.

Bu sezon ligde ilk kez fileleri havalandıran Cedric Bakambu, "Çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi maçları sonrası böyle maçlar zor olur. Yedek oyuncuların önemi, böyle maçlarda daha çoktur. Ben de oyuna girip golümü attım." dedi.

Cedric Bakambu ayrıca, "Bu sene forma rekabeti zor ve çok üst düzeyde. Ben de mücadele devam ediyorum. İlerleyen dönemlerde daha iyi olup hocamızı etkilemeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.