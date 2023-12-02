Okan Buruk transfer istediği mevkiyi açıkladı. Değişik şeyler deniyoruz

Buruk, Süper Lig'in 14. haftasında Pendik Stadı'nda 2-0 kazandıkları Siltaş Yapı Pendikspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pendikspor'un savunma yapmasını beklediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Top bizdeyken daha hızlı oyun, sahaya doğru yayılma ve üçüncü bölgede üretmemiz gerekiyordu. İlk yarıda bunu yapamadık. İkinci yarı Barış Alper'in girmesi sol kanadın da çalışmasını sağladı. Devamında Mertens ve Bakambu'nun girmesiyle bir enerji geldi. Oyunda gol atacağımızı hissettiğimiz, kaleye gittiğimiz dakikalar oldu. Ardından da goller geldi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

DEVRE ARASINDA UYARDIM

Maçın devre arasında oyuncularını uyardığını vurgulayan Buruk, "İlk yarıda bir ritim yoktu. Çok yavaş oynadık. Daha dikine oynamamız gerekiyordu. O yüzden uyanmaları gerektiğini söyledim. Devre arasında da oyuncularıma söyledim. İkinci yarıda rakip kalede daha etkili şanslar yakaladık." şeklinde görüş belirtti.

TRANSFER HAZIRLIĞI YAPIYORUZ

Okan Buruk, ara transfer döneminde sol bek transferi düşünebileceklerini belirterek, "Sol bekle ilgili değişik şeyler deniyoruz. Burada Türk kuralı da bizi bağlıyor. Tercihimizi orada kullanıyoruz. Barış girdikten sonra iyi oynayıp olumlu performans sergiledi. Devre arası için her mevki için düşüneceğiz. Şimdi ligde ve Avrupa'da iyi konumdayız. Şu andaki gidişatımız olumlu ama devre arasında eksik bölgelerimize göre karar verip transfer yapmayı düşüneceğiz. Tüm bölgeler için hazırlığımızı yapıyoruz. Devamında bununla ilgili karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ

Buruk; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde farklı yenildiklerinin hatırlatılması üzerine Buruk, şöyle konuştu: "Ülke puanı için Avrupa'da kazanmamız, turları geçmemiz çok önemli. Bunun için bütün takımlar çaba sarf ediyor. Bu, bazen oluyor, bazen olmuyor. Ancak biz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Prestij açısından Galatasaray, hem oynadığımız oyun hem stadımız ve seyircimiz hem de dışarı verdiğimiz mesaj ile imaj açısından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne renk kattı. Devam da etmek istiyoruz. Kendi üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Bütün takımların üstüne düşeni yapmaya çalıştığını görebiliyorum. Beşiktaş'ın şansı kalmadı ama biz ve Fenerbahçe için şans devam ediyor."