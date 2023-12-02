Adana Demirspor evinde yok oldu! Samsunspor Adana Demir'e ilk mağlubiyetini aldırdı. Mirza Şeker yazdı

Samsunspor 2 hafta sonra kazandı, Adana Demirspor bu sezon evinde ilk kez yenildi. İşte müthiş maçın öyküsü...

KAYNAK: Haber Merkezi
Adana Demirspor evinde yok oldu! Samsunspor Adana Demir'e ilk mağlubiyetini aldırdı. Mirza Şeker yazdı

Ligde 3 maçtır kazanamayan Adana Demirspor, 2 maçtır kazanamayan Samsunspor'u ağırladı.
Yaptığı üst üste puan kayıpları ile zirve yarışından kopan Adana Demir, yeniden ateşlenmek istiyordu.
8 puanla kümeye demir atan Samsunspor ise alacağı galibiyetle çıkış arıyordu.
Adana ekibi maça daha iyi başlarken, yarattığı tehlikelerle gol arayan taraf oldu.

PENALTI VAR'DAN GELDİ!
Adana Demirspor'un atağında top Satka'nın eline çarpınca Adanalı futbolcular penaltı bekledi.
VAR'dan çağırılan hakem pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Niang, 27'de takımını 1-0 öne geçirdi.

ÜST ÜSTE VAR
Bu sefer penaltı alan Samsunspor oldu. Emre Akbaba, Şatka'yı yere düşürünce, hakem VAR'da çağırıldı bir kez daha.
Pozisyonu izleyen hakem yine penaltı kararı verdi.
Olivier Ntcham, 34. dakikada Adana'da skoru eşitledi.

MAÇ UZUN SÜRE DURDU
Stattaki ışıklandırmaların yetersizliğinden dolayı hakem maçı durdurdu ve problemin giderilmesini istedi.

SAMSUNSPOR GERİ DÖNDÜ!
Konuk ekip, evinde canavara dönüşen Adana Demirspor karşısında 1-0'dan 2-1'e döndü.
45+4'de Holse'nin golü, Samsun'u öne geçirdi. Golden sonra büyük bir sevinç hakimdi Samsun cephesinde.
Kluivert, ikinci yarıya hamleyle başladı. Svensson oyundan çıkarken, Dorukhan Toköz oyuna girdi.
Samsunspor ikinci 45 dakikaya daha başlarken, 64. dakikada gelen gol Samsunspor'u aşırı rahatlattı.
Emre Kılınç'ın pasında Mouandilmadji, topu ağlara gönderdi.

ADANA DEMİR UMUTLANDI!
Oyuna 52. dakikada giren Yusuf Barasi, attığı golle farkı 1'e indirdi ve takımını umutlandırdı.

ADANA DEMİRSPOR'UN FORMU DÜŞÜYOR
Evinde rakibine sahaları dar eden Adana Demirspor, bu sezon evinde ilk mağlubiyetini Samsunspor'dan aldı.
Üst üste 3 beraberlik sonrası 1 mağlubiyet alan Adana Demir'in formu giderek düşüyor.
Samsunspor ise Pendikspor ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından Adana'da nefes aldı.
Puanını 11 yapan Samsunspor, küme hattını karıştırdı.
Adana Demirspor 23 puanla 4. sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın alacağı bir galibiyet puan farkını 5'e çıkaracak...

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