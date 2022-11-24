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Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile tahıl sevkiyatını görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 16:20
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Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile tahıl sevkiyatını görüştü

Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile tahıl sevkiyatını görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl sevkiyatına ilişkin son durum ele alındı. Bakan Akar, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesini beklediklerini ifade eden Akar, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyledi.

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