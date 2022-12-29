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  • Hulisi Akar Suriye ile 11 yıl sonraki ilk zirvede neler konuşulduğunu açıkladı 

Hulisi Akar Suriye ile 11 yıl sonraki ilk zirvede neler konuşulduğunu açıkladı 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Rusya'da Suriye Savunma Bakanı ile görüştü. İki ülke arasında 11 yıl sonra gerçekleşen ilk resmi temasın detaylarını anlatan Akar, "Bölgede istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğini konuştuk" dedi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 15:59
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Bakan Akar Suriye ile 11 yıl sonraki ilk zirvede neler konuşulduğunu açıkladı 

Hulisi Akar Suriye ile 11 yıl sonraki ilk zirvede neler konuşulduğunu açıkladı 
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Medyaradar'ın haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti. Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile bir araya geldi. 11 yıl sonra yapılan ilk görüşme olarak tarihe geçen temaslara Rus yetkililer de eşlik etti.

Akar bugün de toplantının detaylarını paylaştı. Bakan Akar, "Bizim toplantıda dile getirdiğimiz en önemli hususlardan biri terörle mücadele oldu. Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu, tek amacımızın terörle mücadele olduğunu, başka bir amacımızın bulunmadığını vurguladık" dedi.

"TEMENNİMİZ BARIŞIN GELMESİ"

Bakan Akar "Suriye için de tehdit oluşturan PKK/YPG, DEAŞ gibi terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmeyi amaçladığımızı ifade ettik. Ülkemizin, milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için gayret gösterdiğimizi söyledik. Ayrıca yapacağımız bu çalışmalar çerçevesinde Suriye'den Türkiye'ye daha fazla göçün olmaması için gayret gösterdiğimizi dile getirdik" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık. Bu manada önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek çalışmaların bölgede ve Suriye'de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlanabileceğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Üçlü toplantıların devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıklayan Bakan Akar, "Temennimiz bir an önce bölgeye barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Bunun için bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da bize düşen görevleri yapmaya devam edecek, gerekli katkıları sağlayacağız" dedi.

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Güldürmeyin Beni
29.12.2022 16:48
Bu kolpacılar mı barış ve huzuru getirecekmiş.  
 
Hüseyin
29.12.2022 16:34
Ne zaman gidiyorlar.bir tane bile kalmasın.vatandaslik verilenlerde gitsin.  
 
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