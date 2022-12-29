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Erdoğan Esad görüşmesi hakkında Suriye'den açıklama

Erdoğan ve Esad'ın görüşme ihtimaline ilişkin açıklama yapan Suriyeli siyasetçi "Seçimlerde Erdoğan'a yarayıp yaramayacağını" düşünmeliyiz şeklinde konuştu.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 18:00
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Suriye'den Erdoğan Esad görüşmesi hakkında açıklama

Erdoğan Esad görüşmesi hakkında Suriye'den açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad’ın görüşme iddialarına ilişkin Suriyeli bir siyasetçi, “Bu toplantının seçimlerden önce Erdoğan'a yarayıp yaramayacağını düşünmeliyiz” yorumunu yaptı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi'nin milletvekili Nabil Toumeh, Esad'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Toumeh'e göre görüşme 'Türkiye'deki seçimlerden önce veya sonra olabilir.'

"ESAD'IN ÜÇLÜ GÖRÜŞMEYİ REEDDETİĞİ BİR SPEKÜLASYON"

Birgün'de yer alan habere göre United World International’a konuşan Nabil Toumeh, "Esad, Erdoğan ve Putin’le üçlü görüşmeyi reddetti" iddiasına ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı bu konuda resmi olarak bir açıklama yapmadı. Medyada ortaya çıkan şey tamamen bir spekülasyondu" değerlendirmesini yaptı.

"Toplantının ne zaman gerçekleşmesini bekliyorsunuz?" şeklindeki soruya Toumeh, "Türkiye 2023 yılında oldukça karmaşık bir siyasi ortama sahip. Özellikle yaklaşan başkanlık seçimleri bunun bir unsuru. Suriye olarak bizim, böyle bir adımın Erdoğan'a seçimlerden önce yarayıp yaramayacağını düşünmeliyiz" yanıtını verdi.

“ABLUKANIN BİR KISMININ KALDIRILMASINA KATKI SAĞLAYACAK MI?”

Toumeh, şöyle devam etti: "Ayrıca bu görüşme Suriye'ye yönelik haksız yaptırımların hafifletilmesine yol açacak mı? Ülkeye yönelik ekonomik, siyasi ve sosyal ablukanın bir kısmının kaldırılmasına katkı sağlayacak mı? Bunların dikkate alınması gerekir. Bu çerçevede toplantı seçimlerden önce veya sonra olabilir.”

"TÜRKİYE, GÜVENLİK VE SINIR GÜVENLİĞİ HAKKINDA OLUMLU TUTUM GÖSTERMELİ"

"Suriye, Türkiye'den ne bekliyor?" sorusuna Toumeh, şu cevabı verdi: "Beklentiden ziyade, Suriye, 2011'den önce var olan komşuluk ilişkilerinin temel ilkelerinin gerçekleşmesini gerektiğine inanıyor. Bu noktaya geri dönmek için, Türk tarafı Suriye'nin ve tüm komşularının güvenlik ve sınır güvenliği hakkına karşı olumlu tutum göstermeli."

11 YIL SONRA ÜST DÜZEY TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya gelmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantıda, "Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan "tüm terör örgütleri" ile ortak mücadele çabalarının" ele alındığı belirtilmişti.

Toplantı sonucunda, "Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındığı" ifade edilmişti.

Akar ise toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, "Toplantıda Suriye ve bölgedeki durumun bir an önce olumlu yönde gelişmesi, sulhun, sükunun, istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğini görüştük” demişti.

Akar, Suriye'den daha fazla göçün olmaması için gayret gösterdiklerini dile getirdiklerini de söylemişti.

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