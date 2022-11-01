Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tahıl koridorunda yaşanan gelişmelere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"GEMİLER YOLLARINA DEVAM EDİYOR"

Hulusi Akar tarafından yapılan açıklamada "Şu ana kadar Ukrayna limanlarından ayrılmış olan ve denizde seyir halinde olan gemiler yollarına devam ediyorlar. Ayrıca ikincisi de Türk bandıralı gemilerin çıkışında herhangi bir sorun yaşanmadı, onlar çıkışa devam edecekler. Rusya Savunma Bakanı Soygu’ya verdiğimiz bu bilgilerin endişelerini giderici, oradaki limanlardan tahıl çıkması ve bütün bu intikallerinde bu koridorun insani yardım amacı olarak kullanılmasını belirtik. Bu bilgiler çerçevesinde kendi makamlarıyla görüşmelerini sürdürüyorlar. Bugün yarın kendilerinden bir cevap bekliyoruz. Bu anlaşmanın devam edeceği yönünde mevcut verileri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.