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Tahıl anlaşmasını askıya almışlardı. Rus Başbakan ağzındaki baklayı çıkardı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, askıya aldıkları tahıl anlaşmasına yönelik “Rusya ilgilenen tüm ülkelere uygun fiyatlarla tahıl tedarik etmeye hazırız.” dedi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 19:47
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Rusya Başbakanı Mişustin: Talep eden ülkelere uygun fiyatlı tahıl sağlamaya hazırız

Tahıl anlaşmasını askıya almışlardı. Rus Başbakan ağzındaki baklayı çıkardı
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Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile diyaloğa devam edeceklerini, yoksul ülkelere 500 bin tona kadar ücretsiz tahılın yanı sıra talep eden ülkelere uygun fiyatlı tahıl sağlayabileceklerini ifade etti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başbakanlar Toplantısına katıldı. Toplantıda Rusya'nın askıya aldığı tahıl anlaşmasıyla ilgili konuşan Başbakan Mişustin, “Küresel gıda güvenliğini sağlamayı ortak çalışmalarımızın önceliklerinden biri olarak görüyoruz. Bu stratejik görevi çözmeye yönelik uluslararası sözleşmeleri özenle yerine getiriyoruz. Rusya, Ukrayna tarım ürünlerinin ihracatı konusunda Birleşmiş Milletler himayesindeki 'Karadeniz Girişimi' çerçevesinde yapıcı bir şekilde çalıştı. Rus gübreleri ve gıdaları üzerindeki tüm yasa dışı kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin anlaşmaları yerine getirmemelerine rağmen, bunu sorumlu bir şekilde yaptı” ifadelerini kullandı.

Mişustin, “Geçen hafta sonu Ukrayna tarafı Sivastopol Körfezi sularında Rus gemilerine ve sivil gemilerine terör saldırısı düzenledi. Şu anda, oluşturulan insani koridorun güvenliğini garanti etmek imkansız. Biz de anlaşmaya katılımı askıya almak zorunda kaldık. Ancak aynı zamanda İstanbul'da imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Birleşmiş Milletler ve Türkiye ile güncel konularda diyaloğa devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Talep edilmesi karşılığında Rus tahılının yoksul ülkelere ve talep eden ülkelere de sağlanabileceğini belirten Mişustin, “Tahıl anlaşmasına bakılmaksızın bu yılın hasadını dikkate alarak Rusya en yoksul ülkelere 500 bin tona kadar ücretsiz tahıl sağlamaya ve ilgilenen tüm ülkelere uygun fiyatlarla tahıl tedarik etmeye hazır” diye konuştu.

Mişustin ayrıca Ukrayna tahılının sevkiyatının gerçekleştirilmesinde Rus gübre ve tahılına uygulanan ambargolara rağmen ciddi sorumluluklar aldıklarını vurguladı.

ŞİÖ ÜLKELERİNİN DÜNYA TARIM ÜRÜNLERİ CİROSUNUN YÜZDE 10'UNDAN FAZLASINI OLUŞTURMASI ÖNEMLİ”

Şangay işbirliği Örgütü üyesi ülkelerinin dünya tahıl üretimindeki konumuna değinen Mişustin, “ŞİÖ ülkelerinin dünya tarım ürünleri cirosunun yüzde 10'undan fazlasını oluşturması önemli. Bu yılın 8 ayı boyunca örgüt üyesi ülkelerin, Rus tarım ürünleri ve gıda ürünlerinin dış ticaret hacmi neredeyse dörtte bir oranında artarak yaklaşık 8.5 milyar dolara ulaştı. Bu yolda iş birliğinin genişletilmesi son derece önemlidir” şeklinde konuştu

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