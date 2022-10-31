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Tahıl koridoru krizi 'kısmen' çözüldü. Rusya anlaşmaya katılımını askıya almıştı

Tahıl koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak denetimler konusunda Türkiye, Ukrayna ve BM delegasyonları arasında anlaşmaya varıldı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 01:49
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Türkiye, Ukrayna ve BM arasında tahıl koridoru anlaşması yapıldı

Tahıl koridoru krizi 'kısmen' çözüldü. Rusya anlaşmaya katılımını askıya almıştı
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Rusya, Ukrayna limanlarından Karadeniz yoluyla gıda ve gübre taşınmasını öngören tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki gemilere yapılan saldırıların ardından Tahıl Koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurdu.

İNGİLİZ DONANMASI DESTEK VERDİ İDDİASI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İngiliz donanmasının desteğiyle Ukrayna ordusu tarafından Rusya'nın tahıl koridorunun güvenliğini sağlayan Karadeniz filosuna ait gemilere insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini söyledi.

UKRAYNA ANLAŞMAYA VARDI
 
BM, Ukrayna, Türkiye ve BM delegasyonlarının, tahıl koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak denetimler konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Açıklamada, Rus delegasyonunun iki planla ilgili de bilgilendirildiği belirtildi.

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