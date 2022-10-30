30 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB'den Rusya'nın tahıl girişimini durdurma kararına ilişkin ilk açıklama

MSB'den Rusya'nın tahıl girişimini durdurma kararına ilişkin ilk açıklama

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, "Tahıl girişiminin durdurulduğu Rusya tarafından BM ve ülkemiz makamlarına iletilmiştir" açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 18:11
Takip Et

Rusya tahıl koridoru anlaşmasını askıya aldığını açıklamıştı. MSB'den Rusya'nın tahıl girişimini durdurma kararına ilişkin ilk açıklama

MSB'den Rusya'nın tahıl girişimini durdurma kararına ilişkin ilk açıklama
+
Aa
-

Milli Savunma Bakanlığı'nca, tahıl koridoruna ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul’da bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rus personel halen merkezdedir. Bekleyen tahıl yüklü gemilerin denetlenmesine ise bugün ve yarın devam edilmesi planlanmaktadır'' ifadeleri yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında Müşterek Koordinasyon Merkezi kurulduğu anımsatıldı.

Merkezin çalışmaları sonucu bugüne kadar Ukrayna limanlarından 9,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevk edildiği bildirilen açıklamada, Rusya'nın, 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğunu BM ve Türkiye'deki makamlara ilettiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rus personel halen merkezdedir. Bu sürede Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacaktır. İstanbul önlerinde bekleyen tahıl yüklü gemilerin denetlenmesine ise bugün ve yarın devam edilmesi planlanmaktadır. Sorunun çözümü ve tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi için Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir.

Söz konusu görüşmelerde taraflara, dünya genelinde insanlığa olumlu etkisi olan ve tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesinin ve mekanizmanın devamını olumsuz etkileyecek her türlü provokasyondan uzak durulmasının önemi hatırlatılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
1
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
2
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
3
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat. 0850'li numarayı aradı dünyası bir anda başına yıkıldı
4
﻿Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat. 0850'li numarayı aradı dünyası bir anda başına yıkıldı
﻿Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat. 0850'li numarayı aradı dünyası bir anda başına yıkıldı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
5
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
6
﻿Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
﻿Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
7
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Volkan Demirel: Bunu iyi anlatamadım, benim suçum
﻿Volkan Demirel: Bunu iyi anlatamadım, benim suçum
﻿Volkan Demirel: Bunu iyi anlatamadım, benim suçum
﻿Galatasaray Nef'in nefesi yetmedi
﻿Galatasaray Nef'in nefesi yetmedi
﻿Galatasaray Nef'in nefesi yetmedi
﻿NATO'dan Rusya'ya tahıl anlaşmasını yenileme çağrısı
﻿NATO'dan Rusya'ya tahıl anlaşmasını yenileme çağrısı
﻿NATO'dan Rusya'ya tahıl anlaşmasını yenileme çağrısı
﻿Ankaragücü rahat kazandı
﻿Ankaragücü rahat kazandı
﻿Ankaragücü rahat kazandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.