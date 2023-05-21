Kılıçdaroğlu’ndan ‘sandık’ çağrısı: 10 milyon Suriyeli yetmedi, 10-20 milyon dahası mı gelsin?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 milyon Suriyeli yetmedi, 10-20 milyon dahası mı gelsin? Unutma, oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven, sandığa gelsin" ifadelerini kullandı

Kılıçdaroğlu’ndan ‘sandık’ çağrısı: 10 milyon Suriyeli yetmedi, 10-20 milyon dahası mı gelsin?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu, video paylaşımına, “Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada... Sevgili gençler; montaj ve iftiralar her yerde, mesajımı yaymam için, bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın! Her yerde anlatın! Vatanını seven sandığa gelsin” notunu düştü.

Kılıçdaroğlu, videoda ise şunları söyledi:

“Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi; 10-20 milyon Suriyeli dahası mı gelsin? Unutma, o oyunu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin.”

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