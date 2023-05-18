Süleyman Soylu 'Suriyelileri gönderemeyiz, Allah bizi yakar'

TV100 canlı yayınında soruları yanıtlayan Soylu, Suriyeli göçmenlerle ilgili strateji hakkında bir soruya cevap verdi.

Soylu, Türkiye'nin kendi politikasını uyguladığını ve bu politikayı sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin göçmen deposu olmayacağını ve bugüne kadar da olmadığını vurguladı.

Ancak Suriyelilerin Türkiye'nin kardeşleri olduğunu ve onları ölüme gönderemeyeceklerini ifade etti.

Soylu, "Kardeşlerimizin hiçbirini can güvenliğinin olmadığı bir noktaya teslim edemeyiz, Allah bizi yakar. Tayyip Erdoğan 100 yıl sonra Suriyelileri ölüme gönderen bir lider olarak anılmak istemez" şeklinde konuştu.