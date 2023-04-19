Şaka mı bu? Bakan cimnastikçilere Togg jesti yapmış! Bakın nasıl?

Yandaş medyada çıkan "Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere Togg jesti" başlıklı haberin içeriği şaşkınlık yarattı.

Şaka mı bu? Bakan cimnastikçilere Togg jesti yapmış! Bakın nasıl?

Hükümet yanlısı medyada çıkan "Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere Togg jesti" haberi manşetlerde yer aldı.

Başlığı görenler, Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda derece alan sporculara Togg hediye edildi sandı.

Oysa haberin içeriği şaka gibiydi.

Anadolu Ajansı'ndaki haber aynen şöyleydi:

"Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere Togg jesti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları, kullandığı yerli ve milli otomobil Togg'la evlerine bıraktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Kasapoğlu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda milli sporcuları karşıladı.

Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçiler Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener'i Togg ile şehre götürerek evlerine bıraktı. Ayrıca sporcular da Kasapoğlu'nun teklifiyle direksiyon başına geçerek Togg ile test sürüşü yapma fırsatı buldu."

Sabah'taki haberde ise "Bakan Kasapoğlu'nun kullandığı araçta sporcular, hem eğlenceli vakit geçirip hem de TOGG ile ilgili görüş ve temennilerini dile getirdiler.

Bu arada Bakan Kasapoğlu, sporculara ehliyetleri olup olmadığı sorusunu sorarak, aldığı 'evet' cevabı üzerine direksiyonu sporculara bıraktı.

Milli sporcular, araçtan inmeden Bakan Kasapoğlu ile selfie çekmeyi de ihmal etmediler."

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