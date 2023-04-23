İmamoğlu’ndan TOGG çağrısı: Hepsinin 100 katı hava attırırım o arabaya

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Shiftdelete’ten Yiğit Can Polat’a konuştu. Polat, Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattının çalışmasını birlikte incelediği İmamoğlu’na “Başkanımız TOGG’a biner mi?” sorusunu yöneltti. İmamoğlu şu yanıtı verdi:

“Niye binmesin? Ben zaten TOGG’dan araba talebinde bulundum, hem şahsen hem kurumsal olarak. İlk alımlardan şu kadar adet almalıyız diye yazı da yazdım, henüz bize cevap verilmedi. Benim önerim, Kazakistan’a, Azerbaycan’a araba yollamaktansa -tabii ki onlar da bizim kardeş ülkelerimiz- bizim ihtiyacımızı sağlasınlar. 100 tane araba almaya hazırız. Taksiyi TOGG’la üretelim. İstanbul’da makam araçlarında TOGG’a dönelim. Biz hazırız. Yazımız da talebimiz de onlarda var. İstanbul’un reklamının önüne ne bir bakanın sürdüğü araba… Hepsinin 100 katı hava attırırım o arabaya ben İstanbul sokaklarında. Ben hazırım, yollasınlar hemen bir tane”