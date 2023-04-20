Dacia Sandero Stepway’ın Nisan ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste

Otomobil markası Dacia Sandero Stepway Nisan ayı zamlı fiyat listesini duyurdu.

Dacia Sandero Stepway’ın Nisan ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, otomobil sektöründeki hareketlilik sürüyor. Çip krizi, Rusya-Ukrayna savaşı, enflasyon gibi nedenlerden dolayı otomobillere zam üstüne zam yağıyor.

Otomobil markaları da her ay zamlı fiyat listelerini paylaşıyor.

Dacia Sandero Stepway de 2023 Nisan ayı fiyatlarını açıkladı.

İŞTE LİSTE:

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ÖZELLİKLERİ:

Dacia Sandero Stepway; ülkemizde üç motor tipiyle satışta. 1.0 TCE 90 BG; adında da anlaşılacağı üzere 90 beygir güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 6 ileri manuel şanzımanla gelen benzinli motorun şehir içi 5,9 ila 6,1 litre ve şehir dışı 4,3 ila 4,4 litre yakıt tüketimi bulunuyor.

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1.0 TCE 90 BG X-Tronic ise 90 beygir güç ve 142 Nm tork üretiyor. X-Tronic şanzımana sahip benzinli motor seçeneğinin ortalama yakıt tüketimi 5,2 litre olarak ölçülüyor.

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