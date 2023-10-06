Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçin

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Fidan, ABD'nin YPG'yle çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Fidan, Blinken'a, bir müttefik olarak ABD'nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (6 Ekim) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede Bakan Fidan, bir müttefik olarak ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG’yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken’ın dikkatine getirmiş, Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetmiştir.

SİHA AÇIKLAMASI

Görüşmede, Türkiye’nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye’de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmasızlık mekanizması da gündeme gelmiş, bir Sihamızın düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır.

Görüşmede ayrıca, NATO genişlemesi konusu da ele alınmıştır.

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