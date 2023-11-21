Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili açıklama yaparak yılda tek sefer yapılmasını düşündüklerini ve buna göre çalışma yaptıklarını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam olabileceğini açıkladı.

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağını ifade eden Bakan Işıkhan, "31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü" dedi.

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