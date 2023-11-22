Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 2024'te geçerli olacak tek zam sinyali verirken, ara zamma gerek kalmayacağını söyledi.
Milyonlarca çalışan 2024 Ocak ayında asgari ücrete gelecek zammı merak ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
İşte Işıkhan'ın açıklamalarından bazı detaylar:
Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.
GÖRÜŞMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK
Asgari ücret görüşmeleri Aralık ayı içerisinde başlayacak. 31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak.
Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı.
O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü.