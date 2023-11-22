Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 2024'te geçerli olacak tek zam sinyali verirken, ara zamma gerek kalmayacağını söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
1/8
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması 1
2/8
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması 2

Milyonlarca çalışan 2024 Ocak ayında asgari ücrete gelecek zammı merak ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

3/8
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması 3

Bakan Işıkhan "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

4/8
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması 4

İşte Işıkhan'ın açıklamalarından bazı detaylar:

5/8
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması 5

Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.

6/8
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması 6

GÖRÜŞMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Asgari ücret görüşmeleri Aralık ayı içerisinde başlayacak. 31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak.

7/8
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması 7

Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı.

8/8
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması 8

O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Ödeme yapmayan yanacak
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Ödeme yapmayan yanacak
İşte 200 bin liranın aylık getirisi. Bankalardan faiz hamlesi
İşte 200 bin liranın aylık getirisi. Bankalardan faiz hamlesi
Şenol Babuşcu 1 doların 40 gün sonra kaç TL olacağını duyurdu
Şenol Babuşcu 1 doların 40 gün sonra kaç TL olacağını duyurdu
İslam Memiş ve Selçuk Geçer altında kopacak fırtınayı açıkladı. Biri son demler diğeri "Herkes etkilenecek" dedi
İslam Memiş ve Selçuk Geçer altında kopacak fırtınayı açıkladı. Biri son demler diğeri "Herkes etkilenecek" dedi
Otomobil devi fabrikasında yenilediği ikinci el araçları satıyor. Uygun fiyata her marka her model araç var.
Otomobil devi fabrikasında yenilediği ikinci el araçları satıyor. Uygun fiyata her marka her model araç var.
Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak
Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak