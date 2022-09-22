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Bakan Kirişçi helikopter enkazını inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2 Rus personelin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı helikopter kazasının enkazında incelemede bulundu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 18:21
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Bakan Kirişçi helikopter enkazını inceledi

Bakan Kirişçi helikopter enkazını inceledi
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İHA
Marmaris’teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için giden helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 Rus personel öldü ve 2’si Türk, 3’ü Rus 5 personelde yaralandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, enkaz alanına giderek incelemelerde bulundu.

Bakan Kirişci’ye Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler eşlik etti. En kazdaki incelemelerini tamamlayan Bakan Kirişci, Çardak Havalimanı’ndan Ankara’ya uğurlandı.

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