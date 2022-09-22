﻿Bakan Kirişçi helikopter enkazını inceledi

İHA
Marmaris’teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için giden helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 Rus personel öldü ve 2’si Türk, 3’ü Rus 5 personelde yaralandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, enkaz alanına giderek incelemelerde bulundu.
Bakan Kirişci’ye Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler eşlik etti. En kazdaki incelemelerini tamamlayan Bakan Kirişci, Çardak Havalimanı’ndan Ankara’ya uğurlandı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.