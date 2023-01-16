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Bakan Koca’dan randevu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranının, aralık ayının ilk 10 gününde, yüzde 19,9'a kadar gerilediğini duyurdu.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 13:20
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Bakan Koca açıklama yaptı

Bakan Koca’dan randevu açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran yüzde 13,6'ya düştü. Hassasiyet gösterenlere teşekkür ediyorum. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin" dedi.

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