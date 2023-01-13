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 Bakan Koca'dan dikkat çeken 'Engelsiz Acil Servis' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan dikkat çeken 'Engelsiz Acil Servis' paylaşımı geldi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 09:23
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Bakan Koca: 'Engelsiz Acil Servis' hizmeti başladı

 Bakan Koca'dan dikkat çeken 'Engelsiz Acil Servis' paylaşımı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel gereksinimli bireylerin acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için 'Engelsiz Acil Servis' hizmetinin Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de seçilen hastanelerde pilot uygulama olarak başlatıldığını açıkladı. 

'ENGELSİZ ACİL SERVİS'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet hastaneleri içerisinde kurulacak özel birimlerle, özel gereksinimli bireylerin acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için 'Engelsiz Acil Servis' hizmetinin başlatıldığını açıkladı.

“UYGULAMAYI, YIL İÇİNDE 81 İLDE HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Özel gereksinimli hastalarımıza yönelik 'Engelsiz Acil Servis' hizmeti başladı. Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de seçilen hastanelerde başlayan pilot uygulamada, hastalar acil sağlık hizmetlerini özel birimden alıyor. Uygulamayı, yıl içinde 81 ilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. 

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