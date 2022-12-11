Bakan Koca ilk kez açıkladı: 85 yaş üstüne tek hekim uygulaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın Genel Kurul'da yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

ECZANELERDE İLAÇ BULUNAMADIĞI İDDİASI

“Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkar etmek gibi bir düşüncem yok. Ancak gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu, gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var. Çözümümüz var. Hastalarımızı ilaçsız barakmayız, ilaç arayan bulacak. Müsterih olun.

85 YAŞ ÜSTÜNE TEK HEKİM UYGULAMASI

85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Yeni düzenleme ile büyükler sağlık hizmeti alırken tek bir hekim tarafından takip edilecekler. Hazırlıklarımızı yaptık, yakında ilan edeceğiz.

SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI

Alımını ilan ettiğimiz 85 bin sağlık personelinin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz.

Eski hastaneleri yeniliyoruz, her birini kapatmak şöyle dursun daha modern bir şekilde hizmete almak istiyoruz.

SAHTE DOKTOR

Hiçbir densizin önlüğümüzün beyazına leke sürmesine müsaade etmeyiz.

bDünyada hem evlilik öncesi hem yeni doğan SMA taraması yapan tek ülkeyiz. Bin kişiye taşıyıcılık testi, 635 bin bebeğe SMA taraması yapıyldı. Tespit ettiklerimizin tedavisine erkenden başlıyoruz. Gen tedavisi yeni bir uygulama. Bilimsel çalışmalarını takip ediyoruz. Bilim Kurulun tavsiye ederse bu tedaviyi de sisteme dahil edeceğiz ancak aileleri kimsenin istismar etmesine izin vermeyiz.”