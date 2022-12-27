Doktorlar Fahrettin Koca'yı hastanesi önünde protesto etti

İstanbul’da hekimler Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi’nin önüne beyaz önlüklerini bırakarak protesto etti.

Halktv’de yer alan bilgilere göre, meslek örgütleri bugün saat 12.30'da "Mesleki bağımsızlığımızı ve serbest hakkımızı savunuyoruz" diyerek Bağcılar'daki Medipol Hastanesi önünde bir araya geldi.

Hekimler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı beyaz önlüklerini Medipol Hastanesi'nin önüne bırakarak protesto etti.

Sağlık meslek örgütlerinin İstanbul Bağcılar'daki Medipol Hastanesi önünde yapacağı basın açıklaması polis tarafından engellendi.

İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Tabip Odası heyetinin bulunduğu araç durdurularak serbest meslek hakkı için basın açıklamasının yapılacağı hastane önüne geçişe izin verilmiyor. Heyet fiili olarak gözaltına alınmış durumda" denildi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip, polis engeline ilişkin, şunları söyledi:

"Serbest meslek çalışma hakkı hekimler için en önemli haklardan biri. 6 Ekim yönetmeliği ile bu haktan maalesef bütün hekimlerin kullanmasını engelleyici bir yasa çıktı. Bu uluslararası sermeya ile ilişkili zincir hastanelere tüm hekimlerin mecbur kalmasını sağlayacak bir yasa. Biz her kesimden hekim, bu yönetmeliğin bir an önce geri çekilmesini istiyoruz."

'HAKKIMIZI KULLANMAMIZA İZİN VERMİYORLAR'

Saip, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da büyük bir hastane zincirinin sahibi. Onun istediği bir yasa çıkıyor. Bu yasayı protesto etmek ve geri çekilmesini istemek için Medipol Hastanesi'nin önünde toplanacaktık. Ne yazık ki yolda çevrilmiş durumdayız. Anayasal hakkımıza kullanmamıza bile izin verilmiyor şu anda. Bunu şiddetle kınıyoruz."

Polisin açıklama yapmasına izin vermediği hekimler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı beyaz önlüklerini Medipol Hastanesi'nin önüne bırakarak protesto etti.

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ'NDEKİ DEĞİŞİKLİK

6 Ekim’de yayımlanan iki yönetmelikte yapılan değişikliklere göre özel hastane veya tıp merkezinin boş uzman hekim kadrosu olmaması halinde, ruhsatında veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının yüzde 15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilecek. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekimle sözleşme yapılamayacak. Ayrıca bir takım kurallar daha getirilmek isteniyor. Bu kurallara aykırı hareket eden muayenehane hekimleri, özel hastane ve tıp merkezleri için de para cezası ve faaliyet durdurma yaptırımları getirildi.

Söz konusu değişiklik herhangi bir kamu, özel ya da üniversite hastanesinin kadrosu yerine muayenehanesinde serbest çalışan, büyük çoğunluğu cerrah yaklaşık yedi bin (dört bini İstanbul’da) hekimi doğrudan ilgilendiriyor. Yukarıdaki kotaların uygulanması halinde bunların sadece 500’ü ameliyatları ve yatırarak hasta takipleri için hastanelerle sözleşme yapabilecek. Diğerlerinin hastanelerdeki doğumlara girmeleri, ameliyatlarını yaptırmaları, hastalarını yatırarak takip etmeleri ve sair tüm işlemleri engelleniyor. Ayrıca serbest çalışan hekimlerden, hastalarının tüm sağlık verilerini kimlikleri açık şekilde e-nabız sistemine yüklemeleri isteniyor.